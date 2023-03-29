الأربعاء، 29-03-2023
12:27 ص
أصبحت مهارة تحقيق الارباح من خلال امازون من المهارات الهامة التي يتطلع إلى
تعلمها الجميع وخصوصًا هؤلاء الشباب المبتدئين الذين قضوا سنوات شبابهم الأولى في
البحث عن فرص العمل التي توفر لهم سبل المعيشة الكريمة، ومن خلال هذا المقال سوف
نتطرق للحديث عن موقع أمازون بالإضافة إلى طرق التسجيل والعمل من خلاله.
كيفية تحقيق الارباح من خلال امازون
حصلت مهارة التسويق الرقمي على شهرة واسعة خلال الآونة الأخيرة، بحيث تأتي
هاتين الطريقتين في مقدمة وسائل الربح على أمازون:
التسويق بالعمولة على أمازون
تعرف تلك الطريقة من الربح باسم Affiliate، وهي تعتبر من أفضل الطرق وأسرعها
على أمازون، حيث تتميز بما يلي:
●بمجرد عمل حساب شخصي باستخدام بياناتك على منصة أمازون، سوف تمنحك الفرصة في الحصول على عمولة تصل إلى 4% نظير كل منتج تقوم ببيعه.
●احرص على متابعة الرسائل الواردة سواء كانت على رقمك الجوال أو حتى بريدك الإلكتروني لكي تتعرف على القواعد والقوانين أول بأول، فالمنصة تغير القوانين المخصصة للعمل من فترة لأخرى.
●تعتبر 4% هي الحد الأدنى للعمولة، حيث يمكن أن تزيد عن ذلك لتصل إلى 10% حسب المنتج الذي ترغب في التسويق له وبيعه.
●تعد عمولة أمازون قليلة إلى حد ما إذا ما قورنت بغيرها، ولكنك تستطيع زيادتها من خلال استهداف المنتجات عالية الثمن والبدء في التسويق لها.
●يعطيك الموقع الفرصة في الترويج للكثير من المنتجات المتوفرة عليه.
●في حالة امتلاكك قناة يوتيوب أو حساب شخصي على فيسبوك أو حتى انستغرام يمكنك استغلال أيًا منهم في الترويج للمنتجات المختلفة.
●تعد عملية التسجيل والقبول في هذه الخدمة مضمونة للغاية.
●يجب عليك أن تقوي القناة أو الحساب الاجتماعي الذي ستقوم باستخدامه في العمل بصورة رئيسية، لأن الشركة سوف تقوم بتقييمه وفقًا لعدد التفاعلات ونسب الوصول إلى الجماهير، تلك الخطوة الرئيسية التي يحدد على أساسها مستقبلك في المهنة.
●حصلت أمازون على شهرة عالمية واسعة خلال السنوات الأخيرة، هذه الميزة سوف تساعدك في التسويق بالعمولة من خلال توفير أكبر عدد ممكن من العملاء.
●يمكنك الحصول على استضافة ووردبريس (plugin) مجانية تمامًا، تلك الطريقة التي ستساعدك على عرض منتجاتك على أمازون بطريقة تجذب الانتباه وتساعد على تحقيق الارباح من خلال امازون.
●العمولة التي ستحصل عليها لن تقتصر فقط على عملية التسويق للمنتج، وإنما تمتد لكي تشمل جميع المنتجات التي قام بشرائها نفس العميل من الموقع.
الربح من خلال بيع المنتجات FBA
تعد أمازون هي الطريق الأمثل والمتجر المناسب الذي يتبنى عملية التسويق
لمشروعك الخاص، وهذه الطريقة تمكنك من تحقيق الارباح من خلال امازون كالتالي:
●سواء كنت أحد رواد الأعمال الخبراء أو حتى من المبتدئين، يمكنك الاعتماد على هذه الخدمة، فهي الطريق المختصر
للحصول على الربح.
●فقط عليك بإرسال المنتج الخاص بك إلى شركة أمازون، لتبدأ الشركة بعد ذلك في تولي مهمة البيع كاملة والتي تتكون من عدة خطوات تتمثل في التسويق، التغليف، والتوصيل إلى العملاء.
●يحصل الموقع نظير القيام بكل الخطوات السابق ذكرها عمولة بسيطة تبلغ حوالي 0.99$ لكل عملية بيع تتم بشكل كامل من خلاله.
●يجب عليك أن تحرص على الجودة والتميز عن غيرك، لكي تجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
بالخطوات تعرف على طريقة التسجيل في أمازون
تلك الخطوات التي ساعدت على قبولي بالخدمة ونمو تجارتي
بمرور الوقت
تتلخص في النقاط التالية:
●استخدم محرك البحث في الدخول إلى الموقع الرئيسي الخاص بالمنصة.
●إذا كانت هذه المرة الأولى التي تدخل فيها على الموقع يمكنك إنشاء حسابك الخاص من خلال الضغط على أيقونة Create your Amazon account.
●إذا كان لديك حساب خاص بالفعل تستطيع الدخول إليه مباشرة من خلال اسم المستخدم وأيضًا كلمة السر.
●بعد الانتهاء من التسجيل سوف تصلك رسالة من المنصة على بريدك الإلكتروني، تلك الخطوة التي تتضمن تفعيل الحساب.
●بعد أن أصبحت عضوًا في أمازون يمكنك تعديل بيانات التواصل الخاصة بك من خلال الضغط على أيقونة الإعدادات Account Setting.
●عند الضغط على أيقونة Change your contact information تستطيع إدخال جميع البيانات الخاصة بالاتصال، كما يمكنك تحديد شخص معين لكي تجعله مسؤولًا عن أمورك المالية مثل: سحب أرباحك من الموقع مباشرة.
●من خلال أيقونة Change payment method سوف تتمكن من اختيار طريقة الدفع التي تناسبك.
وفي الختام، تحقيق الارباح من خلال امازون لم يقتصر على الطريقتين السابق
ذكرهما بل يتسع أكثر وأكثر ليشمل العديد من الطرق التي تمنح الجميع فرص الربح
الوفير، تلك الميزة التي جعلت أمازون المكان الذي استطاع تجميع عدد كبير من الشباب
والخبراء رغبة في استغلال قدراتهم المختلفة.