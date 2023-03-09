أهم الأحداث الرئيسية في دبي لعام 2023

الخميس، 09-03-2023
06:11 م
مدينة دبي هي واحدة من
اهم مدن الإمارات السياحية، لذلك سنتحدث في هذا المقال عن أهم الأحداث والمهرجانات
والعطلات الصيفية والفعليات الرياضية المرتقبة في مدينة دبي لعام 2023.
مواعيد أهم الاحداث والمهرجانات
المقامة في دبي عام 2023
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحد من أقوى الدول المتنوعة ثقافيا
في الشرق الأوسط، والكثير قد سمعوا بالفعل عن مهرجان إكسبو 2020 بالفعل، ولكنه ليس
الحدث الهام الوحيد في دولة الإمارات. كل عام تقيم دولة الإمارات العديد من
الأحداث الهامة جدًا على جميع الأصعدة.
مثلًا على صعيد سباقات السيارات فهناك سباق فورميولا1 الأشهر عالميًا،
أيضًا على مستوى الجمال فالإمارات تستضيف مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2023 في
دبي، وتعتبر دبي هي أهم مدن دولة الإمارات وأكثرها استضافة للأحداث الهامة، لذلك
إذا أردت أن تتعرف أكثر على أهم الأحداث المقامة في دبي هذا العام فعليك قراءة
الفقرات التالية.
كأس دبي العالمي
لسباق الخيول
بدأ هذا الكأس في عام
1996، وهو واحد من أهم الأحداث الترفيهية في دبي، وهو سباق سنوي للخيل، حيث يأتي
جميع مربي الخيل حول العالم ليتنافسوا في هذه المنافسة، ويستعرضوا خيولهم أمام
الآخرين. يعتبر هذا السباق هو أهم سباق خيول عربية حول العالم، ويتم عرض أفضل
وأغلى سلالات الخيول والتي يصل سعرها إلى ملايين الدولارات أحيانًا.
تأتي أهمية هذا السباق من أهل دبي أنفسهم، فهو يعتبر حدث سنوي هام لكل
مربيين الخيول العربية الأصيلة، وتقدر قيمة جائزة الفائز في هذا السباق ب 12 مليون
دولار أمريكي. يقام السباق في ميدان جرانت ستاند، والذي يستوعب ستون ألف متفرج،
هذا غير الفنادق المخصصة لإقامة الضيوف، وملاعب الجولف.
يحضر هذا السباق أهم
الشخصيات المهتمة بسباقات الخيول حول العالم.
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تاريخ إقامة السباق: 25 مارس من عام 2023م.
موقع إقامة السباق: مضمار ميدان جرانت ستاند.
https://unsplash.com/photos/5qRWQEdK7Sg
مهرجان دبي العالمي للفن
هذا المهرجان وصل إلى نسخته التاسعة وهو يعرض أكثر من أربع آلاف قطعة
فنية، يستضيف أكثر من 300 عارف وفنان تشكيلي حول العالم قادمون من أكثر من 60 دولة
حول العالم، المهرجان عبارة عن مساحة خلابة من الإلهام والفن والاستثمار في نفس
الوقت، هذا بخلاف ورش العمل والمؤتمرات والعروض الفنية التي يتم تقديمها خلال
المهرجان، أسعار القطع الفنية المعروضة في ذلك المعرض تتفاوت أسعارها من ألف إلى
عشرين ألف دولار أمريكي، هناك أكثر من 160 فنان مستقل يعرض أعماله، وأكثر من 120
معرض فني.
هذا المهرجان يقدم تنوع من الفنون والفنانين فمثلًا هناك قسم للفنون
الرقمية، حيث يعرض الرسامون لوحات رقمية تم رسمها على أجهزة متخصصة وليست ألوان
حقيقية، أيضًا هناك لوحات جدارية مثل التي ترسم في الشوارع، هذا بجانب اللوحات
التقليدية، والتماثيل الفنية. سعر تذكرة الدخول للكبار 20 درهم إماراتي والأطفال:
10 درهم إماراتي، عائلة 3 أفراد: 45 درهم إماراتي، عائلة 4 أفراد: 55 درهم
إماراتي.
عنوان المهرجان: مركز دبي التجاري الدولي – قاعة زعبيل
تاريخ بدأ المهرجان: 9-12 مارس 2023م.
https://unsplash.com/photos/krV5aS4jDjA
مهرجان دبي للمأكولات 2023
النسخة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات
تبدأ في 21 أبريل وتستمر حتى 7 مايو 2023، حيث يستمتع زوار مدينة دبي في هذه
الأيام بتجربة فريد من تذوق الأكلات المتنوعة. يشارك سواء المقيمين في دبي أو
الزوار أو السياح في هذا المهرجان عن طريق احتفالية ممتدة. حيث يقدم 50 مطعم في
دبي من أفضل المطاعم هناك، تجربة فريدة للاستمتاع بأنواع جديدة وغير شهيرة من
الأكلات الشهية حول العالم، بأسعار مخفضة ومحددة، هذا بجانب العديد من العروض
الترفيهية، وأكلات شهية تكون موجودة بشكل دائم في محلات الشواطئ، هذا بخلاف أن 16
مطعم من هؤلاء ال50 يعتبروا من أهم وأجود 50 مطعم في الشرق الأوسط بالكامل.
https://unsplash.com/photos/MQzV3xKTBYU
مهرجان صيف دبي
يتم الاحتفال سنويًا بمهرجان صيف دبي
عن طريق العديد من
الفعليات الترفيهية الرائعة، حيث يستمتع المقيمون أو الزوار بالصفقات والخصومات
الرائعة التي تحدث في هذا الوقت. فمثلًا تكون هناك تخفيضات كبيرة على جميع السلع
السوقية، والأمر الجيد أن كل المحلات والماركات العالمية تحضر خصومات خاصة في هذا
الوقت تحديدًا، ليتحول التسوق إلى فضول ناحية معرفة الخصومات الخاصة بكل ماركة.
هذا غير العروض الترفيهية الضخمة التي تكون موجودة في جميع مولات دبي،
وحفلات لا تنتهي على مدار الساعة يكون فيها الكثير من النجوم العالميين، هذا بجانب
الأنشطة الترفيهية الصيفية التي تكون متوفرة في جميع أنحاء دبي في ذلك الوقت من
الصيف، هذا مئات المتسوقين الذين يفوزوا بجوائز من السحوبات التي تقام في الأسواق،
مثل منحة "مدهش" للأدوات المدرسية، وشركة "جمبو للإلكترونيات"
التي خصصت فائز يوميًا للفوز بلابتوب هدية، والخواتم والماسات وسكوتر كهربائي،
جميعها هدايا قيمة جدًا.
معاد المهرجان: من 29 يونيو إلى 3 سبتمبر من كل عام.
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مهرجان دبي للمفروشات
مهرجان دبي هو من أهم المهرجانات التي تفيد المقيمين هناك، حيث يمكنك أن
تحصل على عروض ممتازة جدًا فيما يخص العفش والمفروشات الخاصة بالمنازل، هناك
ستجدون عروض جيدة جدًا لقطع أثاث جديدة ورخيصة، والأثاث يشمل جميع أركان المنازل
من مطابخ وغرف نوم وغرف أطفال ومستلزمات ثانوية.
معاد المهرجان: في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر من كل عام.
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تحدي اللياقة البدنية
أعد صاحب السمو الشيخ حمدان بن حمد بن راشد ولي عهد مدينة دبي ورئيس
المجلس التنفيذي بها حدث رياضي سنوي، والغرض من هذا الحدث السنوي هو نشر الوعي
بأهمية الرياضة والاهتمام بالصحة البدنية. يتكون تحدي الرياضة من تحديات عدة مثل
الجري وركوب الدراجات وكرة القدم والتنس، مسبقات عدة في العديد من الرياضات، وكل
هذه الممارسات والرياضات مجانية تمامًا، ليس عليك سوى أن تحضر دراجتك وخوذتك،
وزجاجة مياه خاصة بك.
تاريخ التحدي: لم يعلن بعد.
https://unsplash.com/photos/TYENonCnE2M
الاحتفال باليوم الوطني
اليوم الوطني في الإمارات هو يوم 2 ديسمبر من كل عام، حيث ستحتفل دبي
بمرور 53 عامًا للعيد الوطني للبلاد، وتقام الاحتفالات في دبي بصورة سنوية حيث
يحتفل الشعب الإماراتي باستقلال البلاد، تضاء المبان والأبراج، ويتم إطلاق الألعاب
النارية في مختلف أنحاء دبي، حيث تتحول مدينة دبي إلى مدينة في غاية الجمال
والروعة من كثر الألوان والإضاءات، هذا بجانب المسيرات الاحتفالية.
أيضًا الشعب الإماراتي يزين الشوارع بالأعلام الإماراتية، بجانب برج
خليفة الذي يتحول من الخارج إلى علم إماراتي ضخم جدًا، في الليل المدينة تتحول إلى
جنة من الإضاءات المتنوعة، هذا بجانب عروض التسوق والجوائز والسحوبات التي تقام
بسبب يوم الإمارات الوطني.
https://unsplash.com/photos/tj86_D4rK2Q
ختام
تعد مدينة دبي واحدة من أهم مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك
يقام فيها العديد من الفاعليات الهامة بشكل سنوي، حيث تعطي هذه الأحداث
والمهرجانات الكثير من الجاذبية للمدينة، سواء للمقيمين أو للزائرين، خصوصًا في فصل
الصيف، حيث أصبحت دبي وجهة عالمية للتسوق، ولذلك يقام مهرجان صيف دبي لمدة أشهر
متواصلة. أيضًا هناك مهرجان للأكل، ومهرجان لسباقات الخيول، واحتفال بالعيد
الوطني، كل هذه الأحداث تجعل تمضية الوقت في دبي تجربة خيالية.