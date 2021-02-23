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الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 10:04 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا في البنك العربي الأفريقي في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا مقارنة بمستواه أمس. واستقر سعر العملة الخضراء في عدد من البنوك الأخرى. وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، والإسكندرية، وقناة السويس، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
 

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