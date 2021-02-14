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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 14-02-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 14 فبراير حالة من الاستقرار حيث سجل 15.62 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.68 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.56 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.66 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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