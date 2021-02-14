الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 14-02-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 14 فبراير حالة من
الاستقرار حيث سجل 15.62 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي المصري 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.68 جنيه .
كما سجل الدولار
في
البنك التجاري الدولي 15.56 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.66 جنيه ، وسجل في مصرف أبو
ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .