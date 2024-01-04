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البنوك تعاني نقصًا شديدًا.. كم وصل الدولار اليوم في السوق السوداء؟

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الدولار
الخميس، 04-01-2024 11:13 ص

استقر سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين مع بداية العام الجديد 2024 عند نفس مستوياته يوم الخميس الماضي دون تغيير، وفق ما قاله أحد المراقبين.
وأوضح أن سعر الدولار في السوق السوداء استقر عند مستوى 53 و54 جنيها حتى منتصف تعاملات يوم الاثنين مقارنة بسعره الرسمي في البنوك قرب 31 جنيها خلال منتصف التعاملات بسبب زيادة المضاربات على العملة.
واتسعت الفجوة بين سعري الدولار في البنوك والسوق السوداء إلى نحو 23 جنيها، بسبب استمرار ضغوط نقص النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي وزيادة الطلب على شرائه.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كانت مصر لجأت إلى سياسة مرونة سعر الصرف مجددا بداية من مارس 2022 بعد تعليقها خلال عامي كورونا 2020 و2021 بهدف القضاء على الدولرة وتوحيد سوق الصرف.

وأدت سياسة مرونة سعر الصرف إلى هبوط حاد في الجنيه، ليرتفع الدولار في المقابل بنحو 96% من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم بالبنوك.

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