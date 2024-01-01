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مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء بأول أيام السنة الجديدة

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الدولار
الإثنين، 01-01-2024 01:35 م



استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات الإثنين أول أيام العام الجديد 1 يناير2024، بالتزامن مع إجازة البنوك.

وتحصل كافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، على عطلة بمناسبة انتهاء السنة المالية للقطاع المصرفي المصري في 31 ديسمبر 2023، على أن تستأنف العمل صباح غد الثلاثاء، وفقاً لقرار البنك المركزي.

سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار
فيما تراوح سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 50 جنيها و51 جنيها.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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