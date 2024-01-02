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تحرك جديد.. كم سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟

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تحرك جديد.. كم سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟

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الدولار
الثلاثاء، 02-01-2024 01:43 م


حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على مستوياته السابقة خلال تعاملات الثلاثاء 2 يناير 2024، في البنوك والصرافات.
ووقعت الحكومة اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي يقيمه 135 مليون يورو ، ومنحة أخرى من الاتحاد بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع الصناعة الخضراء.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي أن التمويل لصالح جهاز شؤون البيئة باعتباره المعني بالجوانب الفنية، والمسؤول عن تنفيذ الاتفاق البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار
تحرك سعر الدولار في السوق السوداء لمستويات تتراوح ما بين 51 جنيها و 53 جنيها.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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