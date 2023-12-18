قبل قرار المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

الإثنين، 18-12-2023
01:43 م
استقر سعر الدولار
اليوم في مصر مقابل الجنيه، خلال تعاملات الإثنين 18 ديسمبر 2023، في القطاع المصرفي والسوق الموازية.
زاد احتياطي مصر النقدي بنهاية شهر نوفمبر 2023، ليبلغ 35.173 مليار دولار، مقابل 35.101 مليار دولار في شهر أكتوبر 2023.
وارتفع الاحتياطي النقدي بعد عدد من الإجراءات التي اتخذها المركزي المصري، تضمنت الحد من المسحوبات بالبطاقات الائتمانية والخصم المباشر، ومبادلة الديون مع الصين والعملات مع الإمارات.
وطرح المركزي المصري، أمس الأحد 17 ديسمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
ووفقا لموقع المركزي، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 23 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 24.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.
سعر الدولار
في مصر
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره في البنك المركزي
المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
السوق السوداء للدولار
تراوح سعر الدولار
الأمريكي في السوق السوداء ما بين 50.5 و51.25 جنيه، وسط تعاملات يسودها الارتباك بفعل شائعات التعويم بعد الانتخابات الرئاسية.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية، حقق سعر الدولار
اليوم أمام الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
جاء سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
ناهز سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدولار
اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، حقق سعر شراء الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك cib
سجل سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار
اليوم أمام الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
ثبت سعر صرف الدولار أمام الجنيه في شركات الصرافة عند 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.