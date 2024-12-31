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البنك المركزي يعلن رسوم السحب والإيداع من ماكينات الـATM في العام الجديد

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الثلاثاء، 31-12-2024 09:16 ص

 

 

أعلنت البنوك مواعيد العمل والخدمات المتاحة خلال إجازة رأس السنة المالية مع اقتراب نهاية عام 2024 وحلول رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل إجازة البنوك العاملة في السوق المحلية بمناسبة انتهاء السنة المالية، وأكد البيان الرسمي أن الإجازة ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وتستمر ليوم واحد فقط، على أن تُستأنف البنوك أعمالها يوم الخميس 2 يناير 2025.

 

الخدمات المصرفية المتاحة خلال الإجازة

وعلى الرغم من إغلاق الفروع خلال الإجازة، أوضح البنك المركزي أن العملاء يمكنهم الاستفادة من عدة خدمات مصرفية إلكترونية على مدار الساعة، من بينها:

 

 

السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM):

توفر البنوك إمكانية السحب النقدي والإيداع المباشر من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

 

دفع الفواتير:

يستطيع العملاء تسديد الفواتير المختلفة مثل الكهرباء والمياه والغاز باستخدام التطبيقات البنكية أو المحافظ الذكية.

 

 

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

فيما يخص رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، حدد البنك المركزي المصري تفاصيل الرسوم وفقًا لنوع البنك المستخدم، سواء كان تابعًا لبطاقة العميل أو لبنك آخر. وتأتي الرسوم كالتالي:

 

البنك الأهلي المصري:

5 جنيهات للسحب، و1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

 

بنك مصر:

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

 

بنك القاهرة:

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

 

البنك الزراعي المصري:

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

 

البنك التجاري الدولي (CIB):

5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

 

بنك كريدي أجريكول:

5 جنيهات للسحب، و6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

 

بنك أبو ظبي الإسلامي:

5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

 

بنك HSBC:

5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

 

بنك قطر الوطني (QNB):

5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

 

البنك العربي الأفريقي:

5 جنيهات للسحب، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

 

بنك الإمارات دبي الوطني:

5 جنيهات للسحب، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

 

البنك المصري الخليجي:

5 جنيهات للسحب، و10 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

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