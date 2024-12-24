قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

قفزسعر
صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في 5 بنوك،
مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
وجاء سعر الريال السعودي في 5 بنوك
خلال التعاملات اليوم، كالتالي:
البنك الأهلي:
13.55 جنيه للشراء، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.55
جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك الإسكندرية:
13.57 جنيه للشراء، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري
الدولي: 13.58 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك القاهرة:
13.55 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.