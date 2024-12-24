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قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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الثلاثاء، 24-12-2024 12:54 م

 

 

قفزسعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

 

 وجاء سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم، كالتالي:

 

البنك الأهلي: 13.55 جنيه للشراء، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

 

بنك مصر: 13.55 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

 

بنك الإسكندرية: 13.57 جنيه للشراء، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 13.58 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

 

بنك القاهرة: 13.55 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

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