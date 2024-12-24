الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
توقيت مصر 12:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس التجمع الخامس تطلب الخلع وتروي تفاصيل غريبة: بارد

اعتذار جماعي.. مشاورات بين لاعبي الأهلي لمصالحة الجمهور

كهربا إلى ناد خليجي.. تفاصيل

شاهد لحظة تسليم قائد حرس بشار الأسد سلاحه لللإدارة الجديدة.. ماذا قال؟

المؤبد لأحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت وقرار عاجل بشأن الزواج من أجنبيات

قرار مفاجئ من بنك مصر بتخفيض العائد على هذه الشهادات

فتاة الشروق.. بيان من الداخلية بعد إلقاء فتاة نفسها من ميكروباص بعد تحرش السائق بها

رفعت دعوى في محكمة روسية.. زوجة الأسد تطلب الطلاق لأسباب إنسانية

رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم يسجل قفزة تاريخية

هجمات مرتقبة.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

قرار مفاجئ من بنك مصر بتخفيض العائد على هذه الشهادات

47711431582574202412140856525652
ا
الثلاثاء، 24-12-2024 03:01 ص

 

أعلن بنك مصر تخفيض العائد 0.5% على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا.

 

وأوضح البنك في بيان له ، أن العمل بهذا القرار يبدأ بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر2024، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم اصدارها.

 

وجاء قرار بنك مصر بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي 0.25% في آخر اجتماع له في 2024 الأربعاء الماضي لينخفض العائد على الدولار إلى 4.25% و4.5%.

 

وشهادة "القمة" ذات عائد 8 % سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة ألف دولار ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (24%) تراكمي بالجنيه المصري.

 

ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

 

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 6% سنوياً، هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة ألف دولار ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ اصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد.

 

ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من المعادل للقيمة الإسمية للشهادة بالجنيه المصري وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

 

ويمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكيBM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.

إقرأ ايضا

6664445588224-02-26bcfa2ae2598c2f9f1f7858f803dfde963c6e0bee

رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم يسجل قفزة تاريخية

268827

إجراء جديد من البنك المركزي يهم المصريين في الخارج.. تعرف عليه

2092089_0

برقم صادم.. شركة حكومية تحدد سعراً كبيراً للدولار في 2025

أخبار متعلقة

268827

إجراء جديد من البنك المركزي يهم المصريين في الخارج.. تعرف عليه

cbe

بنوك تعلن تخفيض سعر الفائدة بشكل مفاجئ قبل قرار البنك المركزي المرتقب

2

اتجاهات عالم ألعاب الفيديو: ماذا ينتظرنا في عام 2025؟

العملات-في-مصر

منها الريال السعودي.. قفزة الدولار تقود باقي العملات إلى مستوى قياسي

elaosboa54903-1

بعد موجة ارتفاع.. أخر سعر سجله الدولار اليوم في البنوك؟

البنك الأهلي وبنك مصر

بعد قرار المركزي.. هل يخفض بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة؟