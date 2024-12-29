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بعد قرار البنك المركزي.. الدولار يسجل هذا الرقم القياسي في البنوك رسمياً

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الأحد، 29-12-2024 11:41 ص

 

 

 

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الأحد 29 ديسمبر استقراراً نسبياً، مع بداية تعاملات الأسبوع.

 

وأعلن البنك المركزي عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.

وحدد المركزي أول اجتماع لحسم سعر الفائدة العام المقبل يوم 20 من فبراي ضمن 8 اجتماعات للفائدة سيتم عقدها على مدار العام بعد أن قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.

وبعد أول اجتماع ستكون الاجتماعات التالية للجنة السياسة النقدية خلال العام المقبل في 17 أبريل/ نيسان 22 مايو/ أيار و10 يوليو/

 

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر

 

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.82 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

 

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.88 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، في بنك تنمية الصادرات.

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