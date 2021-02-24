أحمد معيتيق يشارك في إقرار الميزانية الوطنية الموحدة لليبيا

أحمد معيتيق

يواصل الرئيس المؤقت للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، تمهيد الطريق للمصالحة لحل الأزمة الليبية، والتعامل مع تشكيل وتنسيق الميزانية العامة للبلاد، والوفاء بالمهام الموكلة إليه من قبل الشعب الليبي.



و في هذا السياق، وصل السياسي، يوم السبت 20 فبراير، لأول مرة إلى المنطقة الشرقية للبلاد، برفقة وزير المالية فرج البمتاري، لإقرار ميزانية موحدة للدولة. يذكر أنه في 8 فبراير، اتفقت الأطراف الليبية في حكومتي الوفاق وطبرق على ميزانية واحدة للبلاد لمدة شهرين للسماح للهيئة التنفيذية الوحيدة المشكلة حديثًا بالبت في الميزانية الكاملة لعام 2021.



وفي الوقت الحاضر، يواصل ممثلو الهيئة الانتقالية الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية العمل على تشكيلها وتعيين المرشحين لمناصب أعضاء مجلس الوزراء. وهذا ما أكده الممثل الرسمي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمود ، مشيرًا إلى أن رئيس االحكومة، عبد الحميد الدبيبة، يتشاور مع أعضاء مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة.



وتجدر الإشارة إلى أنه حتى ذلك الحين، أعلن معيتيق استعداده لوضع مسودة للميزانية النهائية، إذا لم يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الوقت المحدد والتي تسمح للهيئة التنفيذية بالعمل كالمعتاد ، والوفاء بالتزاماتها تجاه الناس.



وهذا يثبت مرة أخرى جدية نوايا الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي والمسؤولية التي يقترب بها في سبيل الوفاء بالتزاماته، مسترشدًا في المقام الأول بمصالح المجتمع الليبي.



يذكر أنه في 5 فبراير ، انتخب 75 سياسيًا يمثلون مناطق ليبيا الثلاث (الغرب والشرق والجنوب) سلطة تنفيذية انتقالية واحدة في جميع أنحاء البلاد. وانتخب محمد المنفي رئيسا لمجلس الرئاسة وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء لتسيير شؤون البلاد مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 24 ديسمبر المقبل.