أفضل شركة تنظيف بالمنطقة الشرقية والمملكة شركة شاهين للخدمات المنزلية والمقاولات

الخميس، 18-02-2021
07:17 م
تتعدد شركات التنظيف بالرياض جميعها تقدم خدمات تنظيف المنازل، ولكن للحصول على أفضل خدمة مستوي جودة فائقة لابد من الاعتماد على شركة متخصصة في المجال يمكنها تنفيذ خدمات النظافة على أفضل مستوى.
نقدم لكم شركة شاهين أفضل شركة تنظيف بالمنطقة الشرقية، لديها فروع مختلفة خارج وداخل المملكة العربية السعودية، تمتلك فريق عمال
ة احترافية للقيام بخدمات تنظيف المنازل على أفضل وجه، فريق العمل لدى الشركة مؤهل للاهتمام بأدق التفاصيل، تمتلك شركة تنظيف منازل بمميزات عديدة أهمها وجود أسعار مناسبة على خدمات التنظيف اتصل بنا للحصول على أفضل خدمات نظافة.
مميزات شركة تنظيف بالمنطقة الشرقية
تُعد شركة شاهين أفضل شركة تنظيف بالدمام
تمكنت من نيل ثقة ملايين العملاء في وقت قياسي، من خلال نظام فريد في العمل انتهجته لتكون الشركة الرائدة الأولي.
من المزايا الفريدة من نوعها اهتمت بتقديم كل ما هو جديد؛ حيث التقنيات المتطورة في تنفيذ الخدمات، ومن التقنيات التي دمجتها الشركة ضمن نطاق عملها تقنية التنظيف بالبخار؛ وهي تقنية حديثة دوى صداها في الأرجاء نظير لما حققته من شهرة واسعة في المجال.
تختلف شركتنا عن شركات التنظيف الأخرى لأنها تهتم بفئات مختلفة من العملاء، ويظهر هذا من خلال توفير أسعار مميزة على خدمات التنظيف، وتتميز الأسعار التي تقدمها شركة شاهين بمناسبتها لفئات مختلفة، مع الالتزام التام بتطبيق الجودة الفائقة في العمل.
تحتاج عمليات تنظيف المنازل منظفات قوية، وتحرص شركة شاهين علي استخدام أقوى المنظفات والتي تتميز بفاعلية في إذابة البقع والتخلص من الأوساخ ومحاربة الجراثيم.
تعتمد أفضل شركة تنظيف منازل بالمنطقة الشرقية على أجهزة حديثة تتميز بدقتها في العمل، فهناك مناطق ضيقة لا تتمكن العمال
ة من تنظيفها يلزمها أجهزة تقنية للوصول لها، لذلك جلبت شركتنا كافة المعدات من الخارج لتلائم مستوي خدمات التنظيف.
تقدم شركتنا خدمات تنظيف شاملة، فلا تكتفي بتنظيف المنازل فقط، بل من خدماتها تنظيف المكيفات تنظيف المسابح تنظيف خزانات المياه، بالإضافة إلى تنظيف السيارات.
خدمات شركة شاهين في التنظيف
تنظيف المنازل
من أهم الخدمات التي تقدمها شركة شاهين
باعتبارها أفضل شركة تنظيف منازل وتتمكن شركتنا من تقديم خدمات تنظيف شاملة تقوم بها العمال
ة التنفيذية في عدة خطوات كما يلي:
بعد عمل معاينة للمنزل والتعرف على احتياجات التنظيف تقوم العمال
ة التنفيذية لدى شركة شاهين بتنظيف الأرضيات، وتستخدم مواد تنظيف فعالة في إزالة البقع العنيدة.
تقوم شركة تنظيف منازل بتنظيف الأسقف واستخدام أدق الأجهزة في تنظيف الزوايا الركنية، والتصميمات الخاصة بالديكور، كما تهتم بتنظيف الجدران مع مراعاة عدم تعرض الطلاء للتقشر.
غسيل المفروشات، وتنظيف المجالس يتم على أفضل مستوي من الدقة، نظراً لكونهما من المقتنيات الأكثر استخداماً في المنزل.
تنظيف الغرف من خطوات شركة شاهين في التنظيف؛ حيث تهتم العمال
ة التنفيذية لدى الشركة بتنظيف غرف المنزل، وما تحويه داخلها من الأثاث، والفرش، والخزانات.
تنظيف وتعقيم الحمام وهو من أكثر الأماكن حاجة للتنظيف والتعقيم بالمنزل، وتستخدم شركتنا مواد تنظيف مخصصة لأرضيات الحمام والجدران يمكنها قتل كافة الجراثيم.
تنظيف المكيفات
تعتبر المكيفات من أجهزة المنزل الحساسة تتعرض للانتساخ بصفة مستمرة لكثرة استخدامنا لها خاصة في فصل الصيف، وفور أن تتجمع طبقات الأتربة داخل أجهزة المكيفات يمكنها أن تعوق قوة عمل التكييف وتضعف قدرته على التبريد.
تقوم أفضل شركة تنظيف مكيفات بالرياض
بتنظيف جميع أنواع المكيفات: المكيف السبيلت، المكيف المركزي، المكيف الشباك، تستخدم شركة شاهين منظفات مستوردة مخصصة لتنظيف المكيفات لا يمكنها التأثير بالسلب وتعرض أجزاء المكيف للتلف.
تقوم الشركة بفك الوحدة الداخلية للمكيف وتنظيف الأجزاء الداخلية بعناية فائقة باستخدام معدات تنظيف متطورة يمكنها التنظيف دون ضرر، وتهتم الشركة بنظافة الفلتر بصفة خاصة لأنه أهم جزء في المكيف والمسئول بدوره عن تنقيه الهواء.
غسيل السيارات
من أهم خدمات شركة شاهين غسيل السيارات وهي من الخدمات الفريدة من نوعها، تهتم بها الشركة بالاعتماد علي فريق من العمال
ة التنفيذية المؤهلة على طرق تنظيف السيارات.
تعتمد الشركة على منظفات فائقة الجودة لتنظيف جميع أنواع السيارات وتقوم أولاً بالتنظيف الخارجي بالتخلص من طبقات الغبار، ومن ثم غسيل السيارة بالماء والمنظفات من الخارج والداخل.
توفر شركة شاهين خدمة غسيل سيارات متنقل بالرياض
، فالكثير منا يقلق بشأن ترك سيارته في مغسلة، أو مكان لتنظيفها، شركتنا سوف تقوم بغسيل السيارة في المكان الذي تريده سواء في منزلك، او في مكان عملك وتستخدم تقنية البخار في التنظيف والتعقيم. مع شركة شاهين سوف تجد أفضل خدمات بأسعار مميزة لا تتردد في التواصل معنا متواجدون للرد عليك في أي وقت.