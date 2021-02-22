تعد مجلة نظرتي
من أهم المجلات التي أصبح يعتمد عليها بشكل
كبير في الحصول على المعلومات المتنوعة بمختلف المجالات، ولهذا ازداد البحث عنها
بشكل كبير من قبل العديد من محبي القراء والإطلاع، وبالتالي تصدرت قائمة البحث، في
المجلة تشمل معلومات كاملة عن مختلف الجوانب والمجالات سواء كانت العلمية أو
الأدبية.
أقسام المجلة
تعد
المجلة من المجلات التي تضمن عدد كبير من الأقسام في مختلف المجالات، حيث يوجد
قسم يهتم بالأدب وقسم يهتم بالثقافة والصحة والمجتمع، بالإضافة إلى القسم
العلمي، وجاءت المجلة بهذه الأقسام، حتى يقوم الفرد بتزويد معلوماته عن أي شيء.
قسم الوصفات والأطباق
●يضم هذا القسم مجموعة من أكبر الوصفات، بالإضافة إلى ألذ الأكلات الموجودة بالخليج ومختلف أنحاء العالم.
●كما أنها تقوم مصحوبة بطريقة شرح الوصفات بدقة، حتى يكون من السهل القيام بهاو والحصول في النهاية على وصفة محترفة.
قسم الأدب
●يقوم قسم الأدب بتقديم مجموعة مختلفة ومتنوعة من المقالات، لاسيما الأدب والثقافة، ومن بينها معاني الأسماء والعبارات.
●كما أنها تقوم بعرض القصائد الشعرية ومن بينها الحكم والأقوال الخاصة بالمشاهير والأدباء، وأيضاً العلماء.
قسم تفسير الأحلام
يعد
قسم تفسير الأحلام من أهم الأقسام التي يفضلها الجمهور من مختلف أنحاء العالم،
فهذا القسم يتمتع بالمزايا، وهي كالتالي:-
●يعتبر من الأقسام التي تقوم بعرض تفسير وافي كافي للأحلام مع مصداقية عالية.
●كما أنه يتضمن على معلومات كثيرة عن الحلم الذي يتم البحث عنه.
●يشمل تفسير الحلم شروحات وافرة لتفسير جميع الأحلام.
●يقوم بتقديم يتم تقديم التفسيرات الخاصة بكبار العلماء، بالإضافة إلى المفسرين مثل تفسيرات ابن سيرين وابن شاهين، وأيضاً النابلسي.
●تقديم تفسيرات للأحلام المكتوبة، من خلال الاستناد على المصادر الموثوقة.
قسم الصحة والتغذية
يقوم
بعرض كافة المعلومات الخاصة بالصحة، كالتالي:-
●يعرض القسم التمارين الرياضية الهامة التي يبحث عنها الكثير، بالإضافة إلى الوقت المناسب لممارسة الرياضة.
●يعرض أهم الأمراض وكيفية الحماية منها.
●يعرض الطريقة المثالية التي تساعد في الحصول على وزن مناسب على حسب الوزن والطول، بالإضافة إلى عرضه لأهم الحميات الغذائية.
●كما أنه يوفي المكملات الغذائية، بالإضافة إلى الحصص الضرورية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، ويختلف هذا على حسب الوزن عمر الفرد وصحته.
●بالإضافة إلى جميع المعلومات الخاصة بالفوائد الغذائية التابعة للخضروات والفواكه.
●ويعرض أيضاً جميع المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم.
قسم أدعية
●يعد القسم من أفضل الأقسام الموجودة في محتوى مجلة نظرتي، حيث أنها تقوم بعرض عدد من الأدعية، بالإضافة إلى الابتهالات المتنوعة التي يتم قراءتها والتعرف عليها، والعمل على حفظها بشكل سهل.
قسم الأمومة والطفولة
●يعتبر قسم الأمومة والطفولة من أهم الأقسام التي تشمل جميع المعلومات الخاصة بالأسرة والتربية، والطريقة التي يجب اتباعها لتكوينها والمحافظة على وجودها.
●بالإضافة إلى أنها توفر مجموعة من النصائح الضرورية بالنسبة للأم، والتي تمكنها من تقديم المساعدات لتغذية أولادها، بالإضافة إلى الطريقة الواجب إتباعها للاهتمام بصحة أولادها.
●وأيضاً طريقة تربية أولادها، ومعاملاتهم بطريقة مثالية، حتى يصبحوا أفراد صالحة نافعة سواء لأهلهم أو مجتمعهم، وبهذا يصبح المجتمع متوازن وعادل.
قسم الخليج
●يقوم القسم بعرض كافة المعلومات المتعلقة بدول الخليج
ومن أهمها المملكة العربية السعودية، عمان، قطر، وأيضاً الإمارات.
●حيث يقوم بتقديم جميع الأخبار الحصرية المتواجدة على بالخليج والعالم أجمع.
●وهذا بجانب تقديمه لمختلف الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم كافة الطرق التفصيلية للتعرف على طريق الاستفادة منها.
قسم السيارات
●يقوم القسم بتقديم جميع المعلومات بشكل كامل عن كافة السيارات الحديثة، وطريقة شرائها بأفضل سعر.
●بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم شروحات عن المميزات والعيوب الخاصة بها، بالإضافة إلى الأعطال التي من المتوقع أن تحدث بالسيارة، والتعرف على طريقة إصلاحها.
قسم المنوعات
●يشمل هذا القسم مجموعة من المجالات المختلفة والمتنوعة التي تحظى على اهتمام كبير ورضا على سبيل المثال الأخبار الخاصة بالتكنولوجيا.
●كما أنه يقوم بتقديم كافة الأبراج الفلكية التي يهتم بها الجماهير ويحب أن يتابع آخر الأخبار بها.
قسم الصور
●قسم الصور يقوم بتقديم معرض متكامل عن الصور التي تتمتع بجودة عالية لجميع المشاهير من الخليج والعرب ومختلف أنحاء العالم.
●كما أنه يقوم بعرض صور خاصة للفيسبوك، بالإضافة إلى صور أعياد الميلاد وصور حب ورومانسية، وهذا بجانب صور خاصة بالمجال الرياضي.
تعرف على سياسة قبول التعليقات
تبنت
مجلة نظرتي سياسة حتى يتم قبول التعليقات، وهي كالتالي:-
●المجلة لا تقبل أي تعليقات أو ألفاظ خادشة للحياء.
●كما أنها لا تقبل ازدراء الأديان، أو إهانة أفكار الديانة الأخرى أو سبها.
●المجلة ترفض أي إهانة صادرة تجاه أي شخصية مذكور اسمها فيها، أو تجريهم بشتى الطرق.
●المجلة ترفض مشاركة أي محتوى يحمل أي تهديد أو وعيد للأعضاء آو جميع القائمين على المجلة.
●يتم رفض التعليقات التي تشير إلى الإعلان عن أي سلعة.
●لن يتم قبول التعليقات التي تتعدى المائتين كلمة.
●لن يتم الموافقة على أسماء الأشخاص الغير مناسبة أو البذيئة.
●يتم رفض كافة التعليقات الجانبية التي لا يوجد لها صلة بالمحتوى.
●يتم رفض كافة التعليقات التي تحتوي على أي روابط خارجية.
●لن يتم مشاركة أي محتوى يدل على إدعاءات إباحية، أو أن يتم تبادل الرسائل البذيئة، أو مشاهد العرى.
●لن يتم مشاركة أي بيانات تحتوي على البيانات الشخصية كأرقام الهواتف، البريد الإلكتروني، العناوين المفصلة، ويتم استثناء اسم الوظيفة مع حظر التعليقات بدون النظر إلى المحتوى الخاص به، وهذا لضمان المحافظة على خصوصية الآخرين.
●لن يتم قبول أي تعليق يحض على كره الأشخاص أو الشركات سواء كان سب بالدين أو بالعرق أو في الجنس أو شخص يقوم بالتحريض على الفتنة الطائفية.
مهام
المجلة
●تحرص المجلة على خلق حالة في العلم والمعرفة لجميع المساهمين والموظفين، وحتى الرواد إلى أن يتم الوصول للمجتمع كله.
●تحرص المجلة على أن تقوم بتقديم خدمات علمية، بالإضافة إلى الخدمات الموثوق بها والمطبقة في مختلف المجالات.
المصدر: لحظات نيوز