CMA خطوات الحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد

CMA أو Certified Management Accountant هو مصطلح يتعلق
بالعاملين في مجال
المحاسبة، وهو مقترن بشكل كامل بالطموح والانتقال
مهنيًا إلى مستويات أعلى وأرقى على كافة الأصعدة.
و بازدياد انتشار مصطلح CMA في
جميع أنحاء العالم، ازداد معه شيوع فكرة خاطئة مفادها أن أن الحصول على CMA أو أن
تصبح محاسبًا إداريًا معتمدًا هو أمر صعب للغاية. حتى أن البعض قد يساوره الشك في
جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوة.
الحقيقة هي أن وظيفة المحاسب الإداري المعتمد تشهد
طلبًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم، ويقابله انخفاض حاد في الكوادر التي تشغل
هذا المنصب.
والخبر السار هو أن أن تصبح CMA هو
أمر ممكن التحقيق. باتباع عدد من الخطوات، والتي سأذكرها لاحقًا في هذا المقال.
ولكن قبل أن نستطرد في شرح تلك الخطوات، علينا أولاً
أن نناقش جدوى الحصول على شهادة CMA، وما
هي الأسباب التي تدفع أي محاسب للسعي خلف هذه الشهادة.
مميزات الحصول على شهادة CMA
إن أي محاسب قد انخرط في مستقبله المهني بخطى
ثابتة، ولا شك في أن مهنة المحاسب لها أهميته الكبيرة في فريق عمل أي شركة، إلا أن
هذه المهنة لها سقف، والحصول على شهادة CMA
تعد تغيير كامل لقواعد
اللعبة، وتفتح آفاقًا أكبر بكثير من كافة العاملين في مهنة المحاسبة.
ومن أبرز المميزات التي يتمتع بها المحاسب الإداري
المعتمد:
ارتفاع الطلب على محاسبو الإدارة المعتمدون
هناك طلب كبير على الحاصلين على شهادة المحاسب
الإداري المعتمد CMA، في حين أن هناك نقصًا شديدًا في الكواد الحاصلة عليها.
لذلك هذا هو الوقت المثالي لإضافة هذه الشهادة إلى
سيرتك الذاتية. الآن هو وقت أفضل من أي وقت مضى للارتقاء بمستقبلك المهني.
تكوين هوية معترف بها دولياً
شهادة CMA تجعلك
معترف بك في جميع أنحاء العالم، لذلك إذا كنت تبحث عن هوية مقبولة دوليًا، فقد
يكون هذا مناسبًا لك.
والاحتياج لهذا التخصص قد نما بشكل كبير في كافة
مجالات الأعمال
، ولا يقتصر الأمر على نشاط معين، أو على منطقة جغرافية معينة.
وأكثر المناطق التي أدركت أهمية انضمام الحاصلين على شهادة CMA هما
آسيا والشرق الأوسط.
إمكانية تحقيق أرباح أعلى
وفقًا لمسح الراتب العالمي IMA لعام
2019، كان متوسط راتب CMA المبلغ عنه في جميع
المناطق 54401 دولارًا أمريكيًا كراتب الأساسي و 64451 دولارًا متضمنًا البدلات.
في الولايات المتحدة على وجه التحديد، يبلغ متوسط الراتب الأساسي
الإجمال
ي 94000 دولار، ومتوسط إجمال
ي البدلات
هو 102000 دولار.
وبمقارنة بسيطة، نجد أن راتب المحاسب الإداري
المعتمد يزيد بنسبة 31 ٪ في متوسط الراتب عن نظرائهم من غير الحاصلين على
الشهادة.
الخطوات الأساسية للحصول على شهادة CMA
إذا كنت قد اقتنعت بجدوى الحصول على شهادة CMA، إليك
الخطوات الأساسية التي تقودك لكي تصبح محاسبًا إداريًا معتمدًا.
1. تلبية متطلبات CMA التعليمية
لكي تصبح CMA، يجب
أن تحصل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معتمدة. يمكنك أيضًا القيام بذلك
عن طريق الحصول على شهادة مهنية. غالبًا ما يأتي مرشحو CMA من
خلفيات تعليمية مختلفة، ولكن الدرجات الأكثر شيوعًا تشمل المحاسبة والتمويل
والاقتصاد والأعمال
العامة.
2. دفع مقابل عضوية IMA
لكي تكون مؤهلاً للحصول على شهادة CMA، يجب
أن تكون عضوًا نشطًا في معهد المحاسبين الإداريين أو IMA.
هناك أنواع متعددة لعضوية IMA،
يمكنك اختيار الأنسب لك من بينها. وتبلغ رسوم العضو المحترف 245 دولارًا في السنة
الأولى، ثم 230 دولارًا سنويًا. هذه العضوية موجهة للأفراد الذين لديهم بالفعل
مهنة في المحاسبة أو التمويل.
تتوفر مزايا IMA في
جميع أنحاء العالم. مع عضو محترف، يمكنك الاستفادة من أحدث موارد IMA.
استخدم هذه الموارد لتوسيع وصقل معرفتك ومهاراتك في جميع مجالات المحاسبة
الإدارية.
3. انضم إلى برنامج CMA
تتمثل إحدى الخطوات لتصبح CMA في
دفع رسوم دخول غير قابلة للاسترداد لبرنامج شهادة CMA الخاص
بك. هذا يعني أنه يجب عليك دفع هذه الرسوم حتى تتمكن من إجراء الاختبار.
يختلف السعر حسب عضويتك في IMA. على
سبيل المثال، تبلغ تكلفة الأعضاء المحترفين 250 دولارًا، ولكن بالنسبة للأعضاء
الطلاب والأكاديميين، تبلغ الرسوم 188 دولارًا فقط.
يجب عليك إكمال
برنامج CMA واجتياز كلا الجزأين من اختبار CMA في
غضون 3 سنوات من الدخول. إذا فشلت في القيام بذلك، فسيتعين عليك سداد رسوم الدخول
وإعادة إجراء أي اختبارات تم اجتيازها.
يجب عليك أيضًا التسجيل لجزء واحد من الامتحان -
إما الجزء الأول من CMA أو الجزء الثاني من CMA - في
غضون أول 12 شهرًا من الدخول وإلا سيتعين عليك سداد رسوم الدخول. هناك العديد من
نوافذ الاختبار كل عام، لذا خطط وفقًا لذلك.
نصيحتي لك هي الانتظار للانضمام حتى تكون متأكدًا
بنسبة 100٪ من استعدادك لإجراء الاختبار.
4. التسجيل في برنامج دورة مراجعة CMA
في حين أن رسوم دخول CMA تشمل
6 أشهر من الوصول إلى حزمة دعم CMA، فإن
غالبية المرشحين لن يجدوا هذا مفيدًا بدرجة كافية. بدلاً من ذلك، أوصي بشدة أن تجد
أفضل دورة مراجعة CMA التي تناسب احتياجاتك واستخدامها للتحضير للامتحان.
5. ابدأ الدراسة باتباع خطة دراسية مثبتة
يتعلم كل شخص بشكل مختلف طبقًا لقدرته على
الاستيعاب ونمط وروتين حياته، لذا، فإنه ليس من المستغرب أن تختلف المدة التي
تستغرقها الدراسة لامتحان CMA من
شخص لآخر.
قد تكون خطة الدراسة ذات ال 16 أسبوع هي خطة مجربة
وناجحة تماماً، حيث يتم دراسة كل جزء من أجزاء الاختبار في 16 أسبوع.
6. التسجيل في امتحان CMA بعد
الأسبوع الثامن من خطتك الدراسية
يعتبر الأسبوع الثامن من برنامجك الدراسي هو
الموعد الأمثل لقيامك بالتسجيل في أي من جزئي امتحان CMA، وهذا
ما يعطيك دفعة واهتمامًا أكبر، ومزيدًا من التركيز في برنامجه الدراسي.
هناك ثلاث نوافذ للاختبار يمكنك التسجيل فيها كل
عام:
يناير فبراير
مايو / يونيو
سبتمبر أكتوبر
يتم إغلاق التسجيل بعد 15 فبراير ويونيو وأكتوبر.
7. خوض امتحان CMA
امتحان CMA هو
امتحان حاسوبي ويتكون كما ذكرت من قبل من جزأين. بينما لديك بالتأكيد خيار إجراء
الجزء الأول والجزء الثاني في نافذة الاختبار نفسها، فإنني أوصي بشدة بأخذ كل جزء
في نوافذ منفصلة. سيتيح لك ذلك متسعًا من الوقت للدراسة والتركيز على كل جزء على
حدة. وبالتالي، ستكون أكثر ثقة في يوم الامتحان.
مدة كل جزء من امتحان CMA 4 ساعات. أول 3 ساعات مخصصة لقسم الاختيار من متعدد، بينما الساعة الأخيرة تتكون من
قسم المقال ويتألف من سؤالين مقاليين.