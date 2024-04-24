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هبوط حاد.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية

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هبوط حاد.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية

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الأربعاء، 24-04-2024 01:31 م

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 24-4-2024، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.90 للشراء، 48 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 47.90 للشراء، 48 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 47.80 للشراء، 47.90 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

47.90 جنيه للشراء.

 

48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48 جنيها للشراء.

 

48.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.80 جنيها للشراء.

 

47.90 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48 جنيه للشراء.

 

48.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.91 جنيه للشراء.

 

48.01 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.80 جنيه للشراء.

 

47.90 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة

47.85 جنيه للشراء.

 

47.95 جنيه للبيع.

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