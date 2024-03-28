الجمعة 29 مارس 2024
توقيت مصر 06:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

علاء مبارك يرد على تصريحات "كوشنر": "كأن مصر أرض أبوك"

سيدة تنشر فيديو مخل لها مع طفل جارتها بالجيزة والسبب صادم

4 أوقات يُحرم فيها الجماع بين الزوجين.. تعرف عليها

ديوث.. ضبط رجل يعرض زوجته لممارسة الجنس بمقابل مادي

عبدالرحمن المطيري يكشف مفاجأة عن سبب رفضه التصوير مع ياسمين صبري

نزلت 325 ألف جنيه.. أسعار فيات في مصر بعد الهبوط الكبير

الإمارات ترحل 18 لاعبًا مصرياً.. اعرف السبب

لحظة النطق بإعدام قاتل زوجته وأبنائه في الدقهلية ورد فعل والدتها

أول دولة عربية تتحرك لحجب "تيك توك"

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

IMG-20240328-WA0008
الدولار
الخميس، 28-03-2024 12:57 م


شهدت أسواق العملات اليوم الخميس 28 مارس 2024 استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك السوق السوداء حيث سجلت نفس مستوى آخر انخفاض له خلال تعاملات «بيع وشراء» يوم أمس الأربعاء الماضي.

نرصد عبر السطور التالية آخر تحديثات سعر الدولار اليوم الخميس 28-3-2024 في البنوك الحكومية والسوق الموازي والتي جاءت كالتالي.
سعر الدولار اليوم الخميس 28 مارس الآن في البنك المركزي
شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في البنك المركزي ليسجل :47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه.للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك الحكومية والخاصة المصرية
سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي: 47.23 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

سعر سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية: 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و46.33 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التجاري الدولي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع..

سعر الدولار اليوم الخميس 28-3- 2024 في السوق السوداء
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في السوق الموازية حالة من الاستقرار في «البيع وشراء» ليسجل: 47.98 جنيه للشراء، مقابل 47.98 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20240328-WA0009

نزلت 325 ألف جنيه.. أسعار فيات في مصر بعد الهبوط الكبير

IMG-20240328-WA0014

مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

IMG-20240327-WA0054

بعدما ارتفع لـ 48.. سعر الدولار في البنوك اليوم

أخبار متعلقة

IMG-20240326-WA0019

ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة منذ التعويم

2116376_0

12 قرش.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك رسميًا

IMG-20240321-WA0011

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في بنكين ويسجل هذا الرقم

IMG-20240318-WA0018

في البنوك والسوق السوداء.. كم وصل سعر الدولار اليوم؟

IMG-20240318-WA0018

بعد ارتفاعه بشكل مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك

IMG-20240317-WA0017

الدولار يعاود الارتقاع في البنوك ويسجل هذا الرقم الآن