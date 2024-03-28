مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

الخميس، 28-03-2024
12:57 م
شهدت أسواق العملات اليوم الخميس 28 مارس 2024 استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار
مقابل الجنيه المصري، في البنوك السوق السوداء حيث سجلت نفس مستوى آخر انخفاض له خلال تعاملات «بيع وشراء» يوم أمس الأربعاء الماضي.
نرصد عبر السطور التالية آخر تحديثات سعر الدولار
اليوم الخميس 28-3-2024 في البنوك الحكومية والسوق الموازي والتي جاءت كالتالي.
سعر الدولار
اليوم الخميس 28 مارس الآن في البنك المركزي
شهد سعر الدولار
اليوم استقرارًا في البنك المركزي ليسجل :47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه.للبيع.
سعر الدولار
مقابل الجنيه الآن في البنوك الحكومية والخاصة المصرية
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس في البنك الأهلي: 47.23 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.
سعر سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك الإسكندرية: 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و46.33 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك قناة السويس: 47.25 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك التجاري الدولي: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم الخميس في بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع..
سعر الدولار
اليوم الخميس 28-3- 2024 في السوق السوداء
شهد سعر الدولار
مقابل الجنيه اليوم في السوق الموازية حالة من الاستقرار في «البيع وشراء» ليسجل: 47.98 جنيه للشراء، مقابل 47.98 جنيه للبيع.