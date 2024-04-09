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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في إجازة عيد الفطر

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الدولار يرتفع قبل إجازة عيد الفطر ويسجل هذا الرقم

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في إجازة عيد الفطر

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الدولار
الثلاثاء، 09-04-2024 01:43 م

 

شهد سعر الدولار، استقرارا أحيانا وارتفاعًا أحيانا أخرى تزامنًا مع إجازة عيد الفطر للبنوك.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

 

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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