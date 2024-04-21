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لحظة بلحظة.. سعر الدولار الآن في البنوك والسوق الموازية

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لحظة بلحظة.. سعر الدولار الآن في البنوك والسوق الموازية

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الدولار
الأحد، 21-04-2024 01:27 م

يشهد سعر الدولار بالجنيه المصري حالة من الاستقرار صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2024 في البنوك المصرية والسوق السوداء، ذلك بعد آخر انخفاض "بيع وشراء" خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، بعد 50 يومًا على قرار البنك المركزي، الصادر يوم 6 مارس الماضي بتحرير سعر الجنيه و"تعويمه" أمام جميع العملات الأجنبية الأخري، وأصدر البنك المركزي قرارًا في الوقت نفسه برفع سعر الفائدة في جميع البنوك إلي 6%.

سعر الدولار الآن بالجنيه في البنك المركزي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي في آخر بيان له: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 21 إبريل 2024 في البنوك الحكومية
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار بالمصري اليوم الأحد في البنوك الخاصة لحظة بلحظة
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك أبوظبي الإسلامي: 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك البركة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء لحظة بلحظة
تراجع سعر الدولار بالجنيه صباح اليوم الأحد 21-4-2024 في السوق السوداء عند 48.50 جنيه للشراء، وسجل 28.60 جنيه للبيع.

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