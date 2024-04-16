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قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 16-04-2024 01:35 م

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء الموافق 16-4-2024، ارتفاعًا في البنوك المصرية وكذلك السوق السوداء.
يأتي هذا الارتفاع بعد 40 يومًا من قرار البنك المركزي المصري الصادر في 6 مارس الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية في كافة البنوك الحكومية والخاصة ومحلات الصرافة.

سعر الدولار بالجنيه في آخر قرار البنك المركزي المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في آخر تعاملات البنك المركزي: 48.30 جنيه للشراء، في المقابل 48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك الحكومية لحظة بلحظة
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي: 48.3 جنيه للشراء، مقابل 48.4 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، مقابل 48.4 جنيها للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة: 48.3 جنيه للشراء، مقابل 48.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية: 48.3 جنيه للشراء، مقابل 48.4 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري "بيع وشراء في البنوك
سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك الخاصة
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس: 48.3 جنيه للشراء، مقابل 48.4 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك البركة: 48.3 جنيه للشراء، مقابل 48.4 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك أبوظبي الإسلامي: 48.3 جنيه للشراء مقابل 48.4 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك التجاري الدولي: 48.3 جنيه للشراء، مقابل 48.4 جنيه للبيع.
سعر الدولار الآن في السوق السوداء «بيع وشراء» اليوم الثلاثاء
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء: 48.78 جنيه للبيع، مقابل 28.88 جنيه للشراء.

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