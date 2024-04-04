قفزة غير متوقعة في سعر الدولار اليوم ليسجل هذا الرقم

الخميس، 04-04-2024
01:24 م
شهد سعر الدولار
ارتفاعًا مقابل الجنيه اليوم الخميس في 9 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.
ويأتي ذلك بعد مرور شهر على قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه بتعويمه أمام جميع العملات الأجنبية.
سعر الدولار
مقابل الجنيه في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار
مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة
أكد خبراء الاقتصاد أنه من الصعب التوقع الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدين بأن هناك عوامل تؤثر بشكل كبير على سعر الدولار
في مصر، منها أسعار الفائدة، فكلما يرفع البنك المكزي سعر الفائدة يزداد الطلب على الجنيه، مما يسبب في ارتفاع سعره، عوامل الاقتصادية مثل التضخم فعندما يرتفع معدله يزداد الطلب على الدولار فيرتفع سعره.