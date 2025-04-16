الخميس 17 أبريل 2025
توقيت مصر 04:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد القفزة التاريخية.. الدولار يسجل مفاجأة أمام الجنيه اليوم بالبنوك

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب:دايمًا الحمد لله

ظهور صـ.ـادم لـ شيريهان بعد إصابتها بسرطان نادر وإزالة جزء من فكها(فيديو)

"كنت مفكرها رقاصة زنجية"..: مرتضى منصور لـ رمضان: فاكر لما أختي إديتك 20 جنيه؟

بقرار من المحافظ.. غلق وتشميع 11 فرعًا لـ "بـ بلن" بالجيزة بعد إصابات بالتسمم

أغرب قضية.. التهمة تهريب نمل!

محمد رمضان يبرر ارتداء ملابسه في حفل أمريكا بتعليق مفاجئ

منعها من دخول فيلتها.. طليقة سيد رجب الأمريكية تلجأ للشرطة

مواطن يحصل على مبلغ كبير من خليجي مقابل تزويجه ابنته لكن النهاية صـ.ـادمة

أزمة "بدلة رقص" محمد رمضان تصل النائب العام

بعد القفزة التاريخية.. الدولار يسجل مفاجأة أمام الجنيه اليوم بالبنوك

images
ا
الأربعاء، 16-04-2025 02:06 م

 

واصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، تراجعه في أغلب البنوك الحكومية والخاصة بمصر بقيمة تراوحت بين قرش وقرشين.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.92 جنيه، وسعر البيع 51.06 جنيه.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي، جاء سعر الدولار عند 50.93 جنيه للشراء، و35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

الدولار على واجهة إحدى شركات الصرافة

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.93 جنيه، وسعر البيع 51.03 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.95 جنيه، وسعر البيع 51.05 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.94 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 51.04 جنيه.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك التنمية الصناعية، عند 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

images

الأقصر.. ينهي حياة شقيقه المُسن برصاصة لسبب صـ.ـادم

Capture

طرق جديدة للاستثمار: ارتفاع شعبية الفوركس والعملات الرقمية عبر الإنترنت

2018-02-02T031955Z_1263101169_RC121E967DD0_RTRMADP_3_ASIA-CURRENCY-POLICY

بعد زيادة البنزين.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

أخبار متعلقة

2018-02-02T031955Z_1263101169_RC121E967DD0_RTRMADP_3_ASIA-CURRENCY-POLICY

بعد زيادة البنزين.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

2018-02-02T031955Z_1263101169_RC121E967DD0_RTRMADP_3_ASIA-CURRENCY-POLICY

رسميًا.. الدولار يسجل رقمًا تاريخيًا لأول مرة في جميع البنوك

20250406170629615

خبير يكشف السبب الصادم وراء ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق

62-101520-price-saudi-riyal-today-monday-april-7-2025-3

بعد الدولار.. الريال السعودي يقفز أمام الجنيه المصري

147-102932-dollar-price-in-egypt-saturday-sunday-6-2025_700x400

رقم غير مسبوق.. قفزة مفاجئة وغير متوقعة في سعر الدولار

147-101753-today-s-dollar-price-egypt-wednesday-march-26-2025-4

مفاجأة في سعر الدولار والريال اليوم بالبنوك