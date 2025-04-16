بعد القفزة التاريخية.. الدولار يسجل مفاجأة أمام الجنيه اليوم بالبنوك

واصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، تراجعه في أغلب البنوك الحكومية والخاصة بمصر بقيمة تراوحت بين قرش وقرشين.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.92 جنيه، وسعر البيع 51.06 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي، جاء سعر الدولار عند 50.93 جنيه للشراء، و35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

الدولار على واجهة إحدى شركات الصرافة

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.93 جنيه، وسعر البيع 51.03 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.95 جنيه، وسعر البيع 51.05 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.94 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 51.04 جنيه.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك التنمية الصناعية، عند 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.