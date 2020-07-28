شيخ الأزهر ناعيا #طبيب_الغلابة: ضرب المثل فى الإنسانية

28 يوليه 2020 - 11:11 ص

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، الذى وافته المنية صباح اليوم.





وقال شيخ الأزهر، فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رحم الله طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، وأسكنه فسيح جناته، ضرب المثل فى الإنسانية، وعلم يقينًا أن الدنيا دار فناء، فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين والمرضى، حتى فى آخر أيام حياته".

وتوفي الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، فجر اليوم وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقد أعلنت لميس ريان ابنة بنت شقيقة الراحل خبر وفاته عن عمر يناهز 76 عامًا.

وقالت لميس ريان في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى، خال والدتي الدكتور محمد مشالي دكتور الغلابة، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

تخرج مشالي في كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.



