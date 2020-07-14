فيديو مرعب.. سكين في رأس شاب ولا يزال حيًا!

14 يوليه 2020 - 07:53 م

تعرض شاب صيني لإصابة خطرة خلال مشاجرة، بعد أن غرس شخص آخر نصل سكين في رأسه، لكن لحسن حظه أفلت من الموت.





وأصيب الشاب الذي لم يتم الكشف عن اسمه في شجار مع رجل آخر بالقرب من مركز تسوق في منطقة فولينج في تشونجتشينج، جنوب غرب الصين، يوم السبت الماضي.





وتظهر مشاهد مصور التقطها أحد المارة، السكين يبرز من مؤخرة رأسه بينما ينزف الدم منه، وهو في طريقه إلى سيارة الإسعاف حاملاً كيسًا من المحلول الملحي.







وتظهر صور الشاب المصاب مستلقيًا على سرير داخل مستشفى فولينج المركزي، حيث حلقت رأسه، بينما كانت السكين لا زالت في جمجمته قبل أن يتدخل الجراح لإنقاذ حياته، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".





وقالت متحدثة باسم المستشفى لوسائل الإعلام المحلية، إنه تم نزع السكين من رأسه بنجاح. وأضافت: "إن الشاب على ما يرام"، مشيرة إلى أنه أصيب بكسر مفتوح، لكنها وصفت حالته بأنها كانت جيدة.







ووفق تقارير أولية، فإن السكين ألقى من مكان مرتفع قبل أن يسقط على رأس الرجل، إلا أن مكتب الأمن العام في منطقة فولينج أكد أن السكين القابل للطي قد انحشر في رأس المريض أثناء "مشادة".



