» وزير الأوقاف: قمنا بهذا العمل احتساباً لوجه الله

25 يونيو 2020 - 11:33 ص

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه غدا الجمعة ستكون هناك حملات كبرى على المساجد من أجل التأكد من وضع علامات التباعد من أجل حماية المصلين.







وأضاف جمعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل قيادات الوزارة والعاملين بذلوا مجهوداً كبيراً من أجل فتح المساجد، معقبا: "قمنا بهذا العمل احتساباً لوجه الله سبحانه".







ونصح وزير الأوقاف، كل من يشعر بأعراض تشابه أعراض كورونا عليه أن يصلى فى بيته حفاظاً على المصلين، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يصلوا فى منازلهم بنية تقليل الازدحام فى تلك المرحلة.

