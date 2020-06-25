  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:17 م
Advertisements
بحث متقدم
بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

بدأ بـ 4 مليارات جرعة.. إنتاج لقاح كورونا

مفيد فوزي

أول رد لـ"مفيد فوزي" على فيديو "خدلك واحدة"

أحمد موسي

مكرم محمد أحمد لـ"موسى": "زعق شوية"

زوجة ونصف مليون جنيه.. جريمة قتل هزت الوراق

زوجة ونصف مليون جنيه.. جريمة قتل هزت الوراق

مصطفى الفقي

الفقي : حل واحد أمام مصر لإنهاء أزمة السد

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

خلال ساعات.. ترامب يلقي بيانا مهما بشأن مخطط الضم الإسرائيلي

مرتضى منصور

مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء

قتيلة طلخا

تفاصيل مبكية عن "قتيلة طلخا" يرويها والدها

الملك سلمان وولي عهده

تطاول على الملك سلمان.. أمير سعودي يفاجئ "بن بريك" بهذا الأمر

وزير الري

وزير الري: علاقتنا بإثيوبيا زواج كاثوليكي

وزير الأوقاف: قمنا بهذا العمل احتساباً لوجه الله

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير سعودي عن الإخوان: كاذبون كشف الله سترهم وفضحهم

#

أمير سعودي يواجه وزير خارجية قطر بهذا الرد

#

إطلاق اسم "الطبلاوي" على مركز إعداد محفظي القرآن

#

الأوقاف: هذه الفئة الأكثر استحقاقا للزكاة في ظل "كورونا"

الأوقاف

الأولى

كورونا

محمد مختار جمعة

الإ[راشي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه غدا الجمعة ستكون هناك حملات كبرى على المساجد من أجل التأكد من وضع علامات التباعد من أجل حماية المصلين. 

وأضاف جمعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل قيادات الوزارة والعاملين بذلوا مجهوداً كبيراً من أجل فتح المساجد، معقبا: "قمنا بهذا العمل احتساباً لوجه الله سبحانه".

ونصح وزير الأوقاف، كل من يشعر بأعراض تشابه أعراض كورونا عليه أن يصلى فى بيته حفاظاً على المصلين، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يصلوا فى منازلهم بنية تقليل الازدحام فى تلك المرحلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير مرتضى: مش هنجبر اللاعبين على خوض الدورى
» وزير الأوقاف: قمنا بهذا العمل احتساباً لوجه الله
» شاهد.. كمامة الباذنجان أحدث أساليب الوقاية من كورونا
» الحكم على سعودية اعتدت على معلمين أحدهما مصري
» أشعلت النيران في نفسها بسبب حفلات الزفاف.. سبب آخر لن تتخيله
» صادم .. إصابة 6 لاعبين بالنصر بكورونا
» المحظوظ.. تحول إلى مليونير بعد عثوره على " حجرين كريمين"
» تظاهرات أمام القصر الجمهوري في لبنان تحت شعار «لا ثقة»
» مسئول: السعر على الخاص جملة مخالفة للقانون
» اختطاف سفينة كورية جنوبية غرب أفريقيا
» السفير السعودي: استمرار الحج قنبلة موقوتة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية