ضاحي خلفان: حدث جلل بعد انتهاء كورونا

21 مايو 2020 - 02:24 م

قال ضاحي خلفان النئب السابق لشرطة دبي إن حدثا جللا سيشهده العالم بعد انتهاء فيروس كورونا الذي اجتاح بلدان العالم، وتحوّل إلى وباء عالمي.

وأضاف خلفان على حسابه في تويتر : " كل يتحدث عن ما بعد كورونا.. ولكن ما بعد كورونا سيكون العالم مسيرا من قوى شريرة همها السيطرة على العالم والتحكم في البشر والاستحواذ على الاقتصاد" .

يذكر أن العديد من الخبرا يتوقعون ترتيب القوى الدولية وتأثيرات اقتصادية كبيرة بعد الأزمة التي اجتاحت أغلب دول العالم وقلبت الموازين في الوظائف والمواصلات والسياحة والطيران ومختلف أوجه الحياة ببلدان العالم .

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى حوالي 5000038 حالة، حيث توفي نتيجة الإصابة بالفيروس 328172 شخصا .

وكانت الإمارات قد أعلنت الإمارات، عن تخفيف قيود الحركة المفروضة في منطقتي "نايف" و"الراس" التابعتين لإمارة دبي بعد عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث أنها ستخفف قيود الحركة في "نايف" و"الراس" بعد تسجيل "صفر" حالات إصابة بفيروس كورونا.