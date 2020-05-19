مفيد فوزي: هذا هو قاتل سعاد حسني الحقيقي

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الدغيدي

كشف الإعلامي مفيد فوزي، عن القاتل الحقيقي للراحلة سعاد حسني،قائلا :" قتلها إدمان المهدئات وهي نفس الطريقة التي مات بها صلاح جاهين".

وأضاف فوزي، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"،قائلا : "لو كانت سقطت من شرفتها كانت "هتتفصص"، وأخوها أخبرني بأنه شافها في المشرحة مافيهاش خدش ".

وتابع: "سعاد حسني ظُلمت وانتهك فنها بواسطة مخرج لن أذكر اسمه، وخرجت حزينة ثم بعض الناس اختزلوها فى قصة حب عبد الحليم حافظ، وهى صاحبة أنضر وجه على شاشة السينما.

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