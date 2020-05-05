"بنطلون فقط".. بطلة عالمية تحتفل بعيد ميلادها الـ22 بصورة صادمة

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أرينا
أرينا
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احتفال

عارية

عيد ميلاد

أرينا

فاجأت البطلة العالمية لاعبة كرة المضرب البيلاروسية أرينا سوبولينكو، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر صورة عارية احتفالًا بعيد ميلادها الـ22.

وظهرت البطلة العالمية، وهي جالسة على كرسي ومرتدية بنطال جينز فقطـ وتحمل بيدها وردة حمراء.

وأرفقت سوبولينكو الصورة بتعليق: "22.. إنها ليست مزحة".

يذكر أن الحسناء البيلاروسية تحتل المركز الـ11 في التصنيف العالمي لمحترفات كرة المضرب، وحققت خلال مسيرتها الاحترافية ست بطولات كان آخرها عندما توجت بلقب بطولة الدوحة القطرية للتنس، بفوزها في النهائي على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين نظيفتين في فبراير الماضي.

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