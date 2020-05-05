مقتل فنان في اشتباكات بالأسلحة النارية بسبب سيجارة أثناء الصيام

05 مايو 2020 - 04:18 م

قتل فنان معروف في اشتباكات بين أفراد مسلحين بسبب سيجارة في نهار رمضان.

وفي التفاصيل، فقد اندلعت معركة بالأسلحة النارية في سوريا بسبب تدخين أحدهم سيجارة في نهار رمضان، ما أدى إلى مقتل فنان تشكيلي معروف.

تفاصيل الواقعة نشرتها مواقع وصفحات موالية للفصائل المعارضة في إدلب، مشيرة إلى أن اثنين قتلا، أحدهما فنان تشكيلي، بعد شجار مسلح بسبب تدخين سيجارة علنا قبل الإفطار

وذكرت تلك المواقع أن الفنان التشكيلي، عدنان كدرش، قتل خلال الشجار المسلح الذي استخدمت فيه القنابل والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة بمدينة إدلب.

وذكر شهود في تعليقاتهم على الحادث أن كدرش لم يكن مشاركا في الشجار، ولم يكن هو الذي كان يدخن.

وقالت وكالة "ستيب الإخبارية" أن "الخلاف بدأ بسبب شاب كان يدخن بشكل علني بالشارع في وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات".

ويعرف كدرش بأنه أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية.