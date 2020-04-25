  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

" السلام عليكم".. الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين

المنسي

صورة تجمع الشهيد المنسي بالإرهابي عشماوي تشعل مواقع التواصل

وافدين في الكويت

بعد "حياة الفهد".. فنان كويتي شهير يصف الوافدين بـ"الهمج"

ريهام سعيد

"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

المغامسي

تدوينة مثيرة للمغامسي عن إبليس والملائكة

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب.. منتجاتنا ليست لعلاج كورونا

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

سعد الهلالي

الهلالي: ثورة 30 يونيو أعادت الدين لله

ارشيف

عشرات المصلين وبكاء «السديس» في أول صلاة تراويح بالحرم

الإعلامي عمرو أديب

كارثة بشوارع السويس.. و"أديب": "بتعاندوا مين"

تدوينة مثيرة للمغامسي عن إبليس والملائكة

الصفحة الأخيرة

المغامسي
المغامسي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تدوينة مثيرة للمغامسي عن "عرش الرحمن"

#

تدوينة مثيرة لجابر القرموطي : جاءتني هذه الرسالة

#

فنانة شهيرة: أنا مسيحية وبفتخر .. واللي مش عاجبه يفارق

#

تدوينة مثيرة لضاحي خلفان عن كورونا.. كشف هذه المفاجأة

إبليس

أخبار السعودية

المغامسي

الملائكة

في سلسلة تدوينات تحدث الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة عن الملائكة وإبليس والجن.

وقال المغامسي :" الملائكةُ عبادٌ مُكرمُون ، مخلقون مِنْ نور ، ذُكِرَ في القرآن منهم خمسة بأسمائهم: جبريل وميكال وهاروت وماروت ومالكٌ ، وذكر بعضهم بما كلفهم الله به مثل: ملك الموت ، وحملة العرش .. ومعظم الملائكة تنزل في ليلة القدر ، رزقنا الله وإياكم قيامها والقبول فيها".

وأضاف أنه جاء في القرآن حكاية عن إبليس " ..ثُمّ لآتينّهم مِنْ بين أيديهم ومِن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهُم شاكرين"، منوها أنه لم يستطع الشيطان أن يقول "مِنْ فوقهم"، لأنّه لا يستطيع أَنْ يحول بين العباد وبين نزول رحمة الله بهم.

وتابع قائلا :  خاطب القرآن الجنّ والإنس في سورة الرحمن فناسب أن يذكر المشرق والمغرب بالتثنية.. رب المشرقين ورب المغربين ،  وذكر اختلاف قريش في سورة المعارج فناسب أن يجمع.. فلا أقسم برب المشارق والمغارب ، منوها وذكر التوحيد في المزمل فأفرد رب المشرق والمغرب ، لا إله إلاّ هو فاتخذه وكيلا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز
» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان
» سكان الرحاب: "صور السحور مش بتاعتنا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"إسدال الصلاة"
» مؤثر.. قصة التوأم الذي فارق الحياة بسبب "كورونا"
» هل تفسد مستحضرات التجميل الصوم؟.. الإفتاء تجيب
» بابا الفاتيكان يصلي للعاملين في دفن الموتى
» «فيس بوك» يختبر ميزة جديدة
» بعد وقوع المحظور.. هذه الدولة تعيد حظر التجول 24 ساعة
» دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات في رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية