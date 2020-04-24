عارضة الأزياء اليهودية.. هذا ما حدث في قصر الملك فاروق

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يهودية

الملك فاروق

عارضة الأزياء

الملكة فريدة

فورتونا مصري كاسوتو ميشوري

كانت تعمل عارضة أزياء لمعمل الألبسة الفاخرة "ريتا فومو" الذي كان يقوم بصناعة ملابس الملكة فريدة زوجة الملكة فاروق وملابس الأثرياء.

ولهذا السبب كان يتم استدعاء "فورتونا مصري كاسوتو ميشوري" الشابة اليهودية إلى القصر الملكي، كي تعرض على الملكة فريدة الفساتين الجديدة التي أنتجها المصنع.

وكانت  سيارة من طراز "بنتلي" الفاخرة تحمل الشعار الملكي تقف أمام منزلها وتقلها إلى القصر.

وبحسب ما تم نشره في كتاب "العصر الذهبي ليهود مصر" الذي أعدته الدكتورة عادة أهاروني الباحثة في تاريخ يهود مصر، التقت في بعض الأحيان بالملك فاروق صدفة وهي في دهاليز القصر حيث كان يومئ برأسه يحييها.

يذكر أن كاسوتو ولدت في عام 1926 لأسرة يهودية محافظة هاجرت من أسبانيا، وهي حفيدة الحاخام كاسوتو الذي اشتهر بتفسير فصل من الكتاب المقدس.

وتعلمت في مدرسة " أجيون" في الاسكندرية ، حيث كانت تتكلم عدة لغات منها : العربية، الفرنسية، والإيطالية .

وبحسب المعلومات التي وردت في الكتاب ونقلتها صفحة إسرائيل بالعربية فإن ابنتها تحكي عنها :  إنها كانت تذكر باشتياق أيام شبابها والإسكندرية وكيف كانت في عهد الملك فاروق مدينة أوربية ، متاجر فاخرة وسهرات صاخبة.

كما أنها كانت تحب التنزه على طول الكورنيش وعشقت الاستماع إلى أغاني فريد الأطرش وليلى مراد".

 


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