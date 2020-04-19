تختطف ابنتها لمدة 6 سنوات.. ومفاجأة تقود إلى العثور عليها

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فتحي مجدي

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عثرت الشرطة الأمريكية على طفلة بعد 6 سنوات من اختطافها على يد والدتها، التي تعمل عارضة في مجلة "بلاي بوي".

وتوصلت الشرطة إلى الطفلة في فندق في مدينة "ماديسونفيل" بولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر، بعد 6 سنوات من اختطافها من منزل والدها على يد والدتها "إنكس هيذر".

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ستار"، فإن الأم البالغة من العمر 37 عامًا، التي كانت مدرجة في قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، لديها طفل ثان من رجل ثان.

وقال "فيليب كلاين"، وهو محقق خاص استأجره والد "بينيلوب، "كيفين"، إن الطفلة التي اختفت في فبراير 2014 شعرتا ووالدها بالارتياح بعد أن عثرت عليها الشرطة مع والدتها التي وصفها بأنها "حيوان في أسوأ الأحوال".

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن "إنكس" اختطفت ابنتها، وعاشت في "تكساس سيتي"، وهربت بعد أن منح والد الطفلة حضانتها. وأشارت إلى أنها كانت تحتفظ بالعديد من الأسماء المستعارة، التي تهربت بها من السلطات لأكثر من 5 سنوات.

وكانت تعمل عارضة أزياء عارية سابقًا، أرادت الظهور في مجلة "بلاي بوي"، وفقًا للمحقق الخاص.

وتم التوصل إليها بعد أن تلقت الشرطة تلقت مكالمة من امرأة في فندق "دايز إن" في 4 أبريل، زعمت أن زوجها السابق يحاول تسميمها.

لكنها رفضت ذكر اسمها الحقيقي، وأعطت اسم مزيفًا هو "روز لوفيت"، الذي بحثت عنه الشرطة من خلال قاعدة بيانات الكمبيوتر، وتم العثور على "بينيلوب" في نفس الفندق.

وقال المحقق الخاص، إن الطفلة تناولت وجبتها الأولى. كانت ترفض تناول الطعام. كانت تتغذى على الفلفل والحلوى. ما أصابها بالهزال، وهي مرتبكة بشأن من تثق بمن لا تثق".

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى وتسليمها إلى خدمات حماية الطفل لمزيد من الرعاية، وتقديم المشورة.

وشكر "كيفين إنكس" في بيان المحققين الخاصين والسلطات على العثور على ابنته.

وقال: "كما يمكنك أن تفترض، نحن عاطفيون للغاية الآن والعديد من التفاصيل حول أسر زوجتي السابقة وابنتي لم تظهر بعد. نحن نطلب كعائلة أن يمنحنا الإعلام والجمهور الوقت لاستيعاب أحداث (4 أبريل) وبدء عملية التوحيد مع بينيلوب".

وتابع: "أفهم أن ابنتي ليست في حالة نفسية أو جسدية للتعامل مع أي ضغوط أخرى". وسيتم لم شمل "بينيلوب" مع والدها عندما تطلق خدمات الحماية سراحها.


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