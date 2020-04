بعد اقتحام حفل الزفاف.. هذا ما حدث للعروسة في شهر العسل

بعد اقتحام الشرطة لأحد الأفراح في جنوب أفريقيا، والقبض على العروس والعديد من معازيم الفرح، بسبب خرقهما لحظر التجول بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأ العروسان حياتهما الزوجية في قسم الشرطة، بعدما جرى القبض عليهما في حفل الزفاف مع المدعوين.

وقالت الشرطة ببلدة أملاثوز بجنوب أفريقيا، إنهم تلقوا معلومات بإقامة حفل زفاف، على الرغم من الحظر المفروض على مستوى البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "بي بي سي" أنه جرى إلقاء القبض على جميع ضيوف الزفاف الخمسين، بما يشمل القس الذي أقام الحفل، حيث تم اصطحابهم إلى مركز للشرطة خارج خليج ريتشاردز، ومن المنتظر أن يجري محاكمتهم.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهر العريس وهو يستقل مع العروسة الجزء الخلفي من سيارة الشرطة بفستان زفافها.

وأكدت بلدية أملاثوز أن العروسين سيقضيان شهر العسل في ظل شروط كفالة صارمة.

وكانت الحكومة في جنوب أفريقيا قد فرضت حالة من الحظر بعدما جرى إعلان حالة الطوارئ يوم 15 مارس الماضي، بالإضافة إلى حظر شراء الكحول والسجائر.







