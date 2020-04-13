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العلماء يحذرون: 6 فيروسات خطيرة جديدة في أجساد الخفافيش

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الخفايش
الخفايش
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متابعات- أمينة عبد العال

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الشرق الأوسط

الخفافيش

سارس

كوفيد 19

حذر العلماء من الخفافيش حيث اكتشفوا أن أجسادها تحتوي على 6 فيروسات جديدة من نوع "كورونا" الفتاك وهي تنتمي إلي نفس عائلة "السارس" الذي ينتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم والمعروف بـ"كوفيد 19"، وجميعها تهاجم الجهاز التنفسي  للبشر بمتلازمة مرضية حادة ومنها متلازمة ميرس التي ظهرت في الشرق الأوسط.

وكان الباحثون توصلوا إلي هذه النتائج أثناء المسح الذي قاموا بإجرائه في ميانمار كجزء من برنامج تموله الحكومة يسمي "بريديكت" لتحديد الأمراض المعدية التي لديها القدرة علي الانتقال من الحيوانات إلي البشر.

وتعتبر الخفافيش هي المشتبه الرئيسي لأن الثدييات عوائل جيدة تستضيف الآلاف من فيروسات "كورونا" والتي يعتقد أن مرض السارس"كوفيد 19" قد نشأ في الخفافيش قبل أن  يقيم في البشر و من الممكن أن يتحور جسم الوسيط.

وأشارت الأبحاث إلي أنه تم العثور علي الفيروسات الجديدة في ثلاثة أنواع من الخفافيش، وعثر علي فيروس"كوفيد 90" لدي الخفاش ذي الذيل ذو الشفاه والذي كان أيضا يستضيف فيروسات" كوفيد 47 و كوفيد 82" وخفاش هورسفيلد ذو الأنف الورقي و الذي حمل "كوفيد 92 و 93 و 96".

وأعلن الباحثون في دراستهم التي نشرت في 9 إبريل الجاري أن الناس يتعرضون بشكل روتيني للخفافيش من خلال الممارسات الدينية أو السياحة البيئية.


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