الباز:: التكدس لصرف الـ500 جنيه بسبب شائعة إخوانية

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أكد الإعلامي محمد الباز، أن الإخوان أشاعوا بصرف مبلغ الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سوف يتم بالبنك الأهلي ما تسبب في حدوث تكدسات أمام البنوك أمس، بهدف إصابة أكبرعدد ممكن من المواطنين بفيروس كورونا.

وأضاف "الباز" خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الإخوان يسعون دائما لإفشال إجراءات الحكومة المتخذة لمكافحة تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن العمالة غير منتظمة عددها 120 ألف شخص، وهؤلاء هم مَن أعلنت الدولة عن صرف إعانات لهم عبر البريد، أما الأعداد الأخرى التي أعلنت الدولة عن صرف 500 جنيه لهم، فقد سجلوا بياناتهم عبر موقع وزارة التضامن، وهؤلاء جار بحث حالتهم والبت فيها.

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