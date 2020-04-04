» تجردت عن المشاعر.. تفاصيل اعترافات معذبة طفلتها بإمبابة

قال الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس رصد بالإمس "منشور" على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته إحدى السيدات عن واقعة تعذيب أم لطفلتها الرضيعة بمنطقة إمبابة تطلب فيه نجدة الطفلة.

وأوضح "عثمان"، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر "، أنه تم التواصل على الفور مع الأجهزة المعنية، وفي خلال ربع ساعة تحرك فريق للعنوان الذي وقع به الحادث، وتم ضبط الأم والأب ومعهما الطفلة، وتم تحرير محضر لهما.

وأشار مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلي أن الأم اعترفت في التحقيق بتعذيب طفلتها، وقالت الأم: أنها لم تقصد ذلك، لافتا إلي أن الأب اعترف ان زوجته هى من قامت بحرق طفلتهما".

وأضاف أن والد الطفلة برأ الأم من تسببها في كسر قدم الطفلة، وأكد أنها سقطت منها فأصيبت بتمزق في قدمها، ولكنه اعترف بتعذيب الأم لطفلتها.

وأكد علي أن الطفلة مازالت متواجدة فى النيابة، متابعا أن الطفلة لن يتم تسليمها إلي أى فرد من أهلها تماما، وذلك بسبب عدم أمانتهم.

وتابع أن التحقيقات مازالت جارية، ولن يتم تسليم الطفلة للأم أو أسرتها، مضيفا: "شيىء محزن ويندى له الجبين، وجود كل تلك الحروق بطفلة عمرها لم يتجاوز الـ 7 شهور.

واختتم قائلا: إنها أم مجردة من المشاعر والامومة.