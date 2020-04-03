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بوتين يدعو إلى خفض إنتاج النفط عالميا

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بوتين
بوتين
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المصريون ووكالات

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إلى التحرك المشترك لخفض إنتاج النفط العالمي 10 ملايين برميل يوميا.
جاء ذلك خلال لقائه الجمعة، مع مسؤولين في الكرملين ووزراء عبر نظام "فيديو كونفرنس".
وأضاف أن وباء فيروس كورونا أثر على الاقتصاد العالمي، وأدى إلى تراجع الطلب على النفط، داعيا إلى تخفيض إنتاج النفط العالمي 10 ملايين برميل يوميا.
وأشار أن وضع أسواق النفط العالمية بات معقدا للغاية، لافتا أن هذا الوضع له مخاطر تكنولوجية وبيئية.
وتراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى منذ 2002، الأربعاء، بالنسبة لخام برنت القياسي، مع تصاعد التخوفات العالمية من تزايد التسارع في تفشي فيروس كورونا.
كما تخوض السعودية وروسيا حربا على أسعار النفط منذ ثلاثة أسابيع عقب تفكك تحالف (أوبك+) لخفض الإنتاج، أعقبه إعلان الرياض زيادة ضخ الإنتاج لمتوسط 13 مليون برميل يوميا بحلول مايو /أيار المقبل، مقابل 9.8 ملايين برميل يوميا، في فبراير/ شباط الماضي. -

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