حياة الفهد عبر التلفزيون المصري: تعلمت كل شيء منكم .. فكيف أطلب طردكم؟

02 أبريل 2020 - 06:15 ص

تبرأت الفنانة الكويتية حياة الفهد من التصريحات المنسوبة لها بشأن مطالبتها بطرد الوافدين المصريين من الكويت.



وقالت "حياة" في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر تلفزيون مصر الرسمي: لم أذكر اسم مصر في التسجيل المتداول .. هناك من يستغل ما قلته ليوقع بيني وبين المصريين.



وأضافت: والله ما قلت شيء عن المصريين .. تحية كبيرة جدًا لمصر وشعبها .. تعلمت الفن على أيدي المصريين .. و كل شيء آخر تعلمناه من المدرسين المصريين . وتابعت: لا ألوم العمالة التي تتواجد بالكويت .. كلامي كان موجها لتجار الإقامات .