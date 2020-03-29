"لا تتأخروا حتى لا تسوء حالتكم".. تعليمات عاجلة لوزيرة الصحة

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر من أعلى دول العالم في نسبة الشفاء، حيث تطبق مصر بروتوكول علاج وضعته لجنة علاجية تابعة لوزارة الصحة تضم أساتذة من الجهات.

 وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن نسبة الوفيات في مصر تصل لـ5.5%، لافتا إلى أن 14 حالة من المتوفين وصلوا لمستشفى العزل بعد أن ساءت أوضاعهم، بل منهم من توفى قبل ظهور نتيجة العينة.

وتابعت:" أي مواطن تظهر عليه الأعراض يتوجه فورا إلى أحد مستشفيات الحميات حتى لا تسوء حالته، مطالبا المستشفيات غير التابعة للوزارة التواصل معهم فورًا عند وصول أي حالة مشتبه بها".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.

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