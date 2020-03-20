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زعيم "القاعدة بجزيرة العرب" يتوعد الولايات المتحدة

عرب وعالم

خالد بن عمر باطرفي
خالد بن عمر باطرفي
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المصريون ووكالات

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أعلن زعيم "القاعدة في جزيرة العرب" خالد بن عمر باطرفي، الجمعة، مبايعته لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، متوعدا واشنطن بأن يكون تنظيمه "كابوسا يقض مضاجع الأمريكان".
جاء ذلك في أول ظهور لباطرفي (سعودي الجنسية)، الذي تم تنصيبه خلفا لـ"قاسم الريمي"، الذي اُغتيل في غارة أمريكية مطلع فبراير/شباط الماضي في محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقال باطرفي، في تسجيل مصور بثته مؤسسة الملاحم (الذراع الإعلامية للتنظيم): "نقول للأمريكان: إننا لن نكون إلا كابوسا يقض الله به مضاجعكم، وحمما يحرق الله بها قلوبكم وأجسادكم".
وأضاف مبايعا الظواهري: "أُبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا أنازع الأمر أهله".
وفي يناير/كانون الثاني 2017، وضعت الخارجية الأمريكية خالد باطرفي على قائمة "الإرهابيين العالميين"، وحظرت أصوله وممتلكاته في الولايات المتحدة، ومنعت الأمريكيين من التعامل معه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في 6 فبراير/شباط مقتل الريمي خلال إحدى عمليات "مكافحة الإرهاب" في اليمن، الأمر الذي أقره التنظيم لاحقا.
ويتخذ "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" من اليمن مقرا له. -

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