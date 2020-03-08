» طبيب كبير يحذر: "كورونا" ستكون كالإعصار في هذا البلد

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متابعات- أمينة عبد العال

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حذر البروفيسور جون فريزر من مستشفي سانت أندروز في برسيان بأستراليا من فيروس "كورونا" إذا ما دخل إلي أستراليا مؤكدا أنه سيكون كالإعصار من الدرجة الخامسة، لافتا إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهد للتنبؤ بأفضل شكل للعلاج للمرضي بأستراليا بالتزامن مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف فريزر في تصريحات صحفية بـ"نيوز ميل" الأسترالية والتي نقلتها "صدى البلد" أنه ما زال غير واضح في أي اتجاه وفي أي وقت سيضرب هذا الإعصار البيولوجي القاتل الأراضي الأسترالية بالكامل لكنه من المحتمل أن يهبط بقوة عاصفة مدارية من الفئة 5، لافتًا إلي أن مهمة الأطباء حاليًا هي محاولة التنبؤ بأفضل السبل لعلاج المرضي بناء علي تجارب الدول الأخرى، والتي تم جمعها من 22 دولة في أربع قارات.

جدير بالذكر أن حاكم ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بير يجليان، دعا إلى الالتزام بالهدوء تزامنا مع الذعر الذي بدأ ينتشر، خاصة مع حالة الوفاة لرجل ثمانيني جراء إصابته بالفيروس، والتي جاءت بعد وفاة سيدة تسعينية ورجل آخر سبعيني.


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