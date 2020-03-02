"هيشيل مصر من على الخريطة".. معلومة مفجعة عن سد النهضة

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أحمد الشناوى

سد النهضة

إثيوبيا

سيد علي



كشف أحمد الشناوي، الخبير الدولي في الموارد المائية، عن معلومة صادمة بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "سد النهضة تم بناؤه فوق العديد من الفوالق الأرضية، ولذلك فهو معرض للانهيار، وهذا الأمر إن حدث فلن يؤثر على إثيوبيا".

وأضاف" الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم "، مع الإعلامي سيد علي، قائلا: "لو السد انهار هيشيل مصر والسودان من على الخريطة، وده سيناريو قابل للحدوث".

وتابع: "80 مليون مصري معرض للغرق حال انهيار سد النهضة، لافتَا إلى أن السد انهار مريتن أثناء إنشائه، مرة في 2016، ومرة أخرى في 2018، وهذا أدى لإغراق السودان، وتم الحديث على حدوث سيول، ولكن هذا الأمر غير صحيح.

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