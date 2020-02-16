الكاميرن.. العثور على جثث 32 مدنيا إثر عملية للجيش ضد انفصاليين

16 فبراير 2020 - 10:10 م

عثرت السلطات في منطقة أنغلوفون جنوب غربي الكاميرون على جثث 32 مدنيا إثر عملية نفذها الجيش ضد جماعات انفصالية بالمنطقة.



أفاد بذلك رئيس "مركز حقوق الانسان والديمقراطية في إفريقيا" (CHRDA)، فيليكس أغبور بالا نكونغهو.

وقال نكونغهو، في تصريح صحفي، إنه تم العثور، الجمعة، على جثث 27 مدنيا عقب عملية نفذها الجيش في قرية نغاربوه بمنطقة أنغلوفون الناطقة بالإنجليزية.

وأشار إلى أنه تم العثور، السبت، على جثث 5 مدنيين آخرين بالقرية ذاتها.

وشدّد على ضرورة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.

والخميس، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عبر بيان، أن عدد اللاجئين الكاميرونيين الذين لجأوا إلى نيجيريا نتيجة الاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومة وانفصاليين في أنغلوفون بلغ نحو 60 ألفا.

وأعلنت جماعات انفصالية في أنغلوفون، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الانفصال عن الكاميرون وتأسيس دولة مستقلة.