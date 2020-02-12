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السجن عامين لراكبة حاولت فتح باب الطائرة في الجو

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حاولت فتح باب الطائرة في الجو
حاولت فتح باب الطائرة في الجو
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الطائرة الغامضة تعود إلى الأرض بعد عامين فى الفضاء

قضت محكمة بريطانية بالسجن عامين، بحق راكبة حاولت فتح باب طائرة بالقوة على ارتفاع 30 ألف قدم بينما كانت في حالة سكر، بعد أن أدانتها بتهديد سلامة الطائرة والاعتداء على الطاقم.

وكانت "كلوي هينز" (26 عامًا) في حالة سكر عند محاولتها فتح باب الطائرة التابعة لشركة "جيت 2"، في يونيو الماضي، ثم صرخت: "سنذهب إلى الموت جميعًا".

واضطر الطيار إلى العودة إلى تركيا دون إكمال الرحلة، وتم إرسال طائرتين مقاتلتين من سلاح الجو الملكي "التايفون" لمرافقة الطائرة إلى "ستانستد"، ما تسبب في اختراقهما حاجز الصوت في جميع أنحاء شرق إنجلترا.

وكانت "هينز" أمسكت بمقبض باب الطائرة، التي كان على متنها 206 أشخاص، قبل أن يسيطر عليها الركاب بعد توجيه الركلات واللكمات إليه، ومن ثم احتجازها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأخذت تصرخ: "سأذهب إلى ملك يقتل الجميع، أنتم جميعًا سوف يموتكم الملك". وقال أحد ركاب الطائرة "المرعوبين" للشرطة: "اعتقدت أنني بصراحة سأموت".

وأقرت "هينز" بأنها مذنبة بتهديد سلامة الطائرة والاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة "تشارلي كومب"، لتقضي محكمة "تشيلمسفورد" اليوم بحبسها لمد عامين.

وأبلغت "هينز" الشرطة بأنها لم تتذكر حقيقة ما حدث" لكونها كانت في حالة سكر.

واضطرت شركة الطيران في وقت لاحق إلى دفع 85 ألف جنيه إسترليني بسبب "سلوكها المضطرب". وقالت إنها "يجب أن تواجه عواقب تصرفاتها"، مع حظر استخدامها لطائراتها مدى الحياة.

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