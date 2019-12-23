موقف أمريكي مفاجئ بشأن قضية "خاشقجي"

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الطيب حسين

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خاشقجي

مقتل خاشقجي

نقلت وكالة "رويترز" قبل قليل، تصريحات لمسئول أمريكي حول الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد المسئول وصفته الوكالة بأنه "كبير" في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن واشنطن تعتبر الحكم الصادر اليوم، "خطوة مهمة"، في محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وذكر المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة، ونحن نشجع المملكة العربية السعودية على مواصلة عملية قضائية عادلة وشفافة".

وكانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، من اليوم، صدور قرارات بإعدام 5 متهمين في القضية وحبس 3 متهمين لمدة 24 عاما.


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