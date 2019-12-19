محافظ الدقهلية: هنعمل شغل مشفتهوش قبل كدا

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الحكومة

الحدث اليوم

الدقهلية

أيمن مختار

طمأن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المواطنين، قائلا: "أوعدكم بعمل جيد في المحافظة في الملفات، محدش فينا بينجح لوحده، هنعمل شغل مشفتهوش قبل كدا ،الناس تفتكرنا فيه بالخير بإذن الله ".

وأكد"مختار" خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، أنه قام بإعداد جولة على مصانع تدوير القمامة، وبدأ في إجراءات التعاقد مع شركات كبيرة، لتوريد عدد من معدات النظافة، لتغيير صورة محافظة الدقهلية الفترة المقبلة.

 ولفت إلى أنه قام باجتماع مع رؤساء المدن والأحياء، للعمل على تعظيم موارد المحافظة الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يعمل على تحسين البيئة العامة في المحافظة من خلال سيستم متكامل للنظافة، وتغيير ثقافة المواطنين بفصل القمامة من المنبع.

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