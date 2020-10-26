مظهر شاهين للإبراشي : أنت عايزين أطلع أقول الشرع مش محلل أربعة

مظهر شاهين



أكد الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الجدل الدائر حول أغنية الفنان حمادة هلال "الشرع محللي أربعة" يقول بوجود إشكالية واحدة وهي الربط بين كلمة "الشرع والشخلعة"، ولكن التعدد في حد ذاته هو أمر مباح شرعًا.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "أنا لا أشجع على تعدد إلا إذا توفرت أسبابه أو توفر ما يستدعيه وبشروط أن يكون فيه عدلًا وعدم إهانة للمرأة بأي شكل من الأشكال".

وقاطعه "الإبراشي" قائلًا: "لكن لما أقول هذا الكلام في الفن يصبح دور الفن سلبيًا والشرع لم يجعل تعدد الأزواج في المطلق"، فرد عليه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قائلًا: "أنتم عاوزين نطلع نقول للناس أن الشرع مش محلل أربعة.. لا الشرع محلل أربعة رغم أنف أي حد ولكن إذا توافرت الشروط والأسباب".

وكان نفى الفنان حمادة هلال، الأخبار المتداولة عن شجاره مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "الشرع محلل أربعة"، مُضيفًا:" مفيش خناقة وعمرى ما اتخانقت مع حد ومحمد رمضان أخويا، والأغنية عندي من 4 شهور وكنت مأجلها لأسباب منها، وفاة والدتي وأغاني غيرها تأجلت".

وقال حمادة هلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن فكرة أغنيته لا تبيح الزواج بأربعة سيدات، ولكن الفكرة مختلفة تمامًا، وأنه عندما علم من أهل الدين بأن الاسم خطأ قام بإزالته على الفور.

وأوضح حمادة هلال، أن الفنان هاني شاكر تحدث معه هاتفيًا، وكذلك الشيخ خالد الجندي الذي أخبره بأن الكلمة تمس الشريعة الإسلامية، قائلًا:" قالي مينفعش تخسر دينك فوقتها قولته معرفش أن الموضوع بيمس الدين وتغور الغنوة وميه زيها".



