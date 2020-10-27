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سبب مبكي يمنع أم من إنقاذ ابنها قبل سقوطه من شرفة المنزل

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صورة من الفيديو
 
الثلاثاء، 27-10-2020 10:01 ص إيمان هاني


كشفت سماح عبد الرحمن، والدة الطفل الذي سقط من الدور الثالث بسوهاج، السبب وراء عدم إنقاذها له قبل سقوطه رغم أنها كانت تراه منذ صعوده إلى شرفة المنزل، قائلة : "أنا من 4 سنين لا استطيع المشي أو استخدام الأطراف نظرًا لإصابتي بمرض جلدي مزمن يسمى الصدفية".
وأضافت "عبدالرحمن" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "أنا صعبان عليا أني شفت ابني قدام عيني وهو راح يقع وأنا مش قادرة أعمل ليه حاجة.. وأنا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة أن يعالجوني".
وتابعت: "أنا نفسي اتعالج علشان أولادي مش بعرف أعمل ليهم حاجة، ولا بقدر أكلهم ولا ألبسهم ولا أي حاجة.. بنتظر جوزي هو اللي يأكلهم.. ودائمًا بروح لأمي علشان تخدمهم".

 

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