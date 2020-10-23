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الجندي : ستسأل عن وطنك يوم القيامة

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
الجندي
 
الجمعة، 23-10-2020 01:32 م إيمان هاني

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التذكير بالوطن وحقه واجب فى أى مناسبة، قائلا :" النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه وعندما وطأ قدمه المدينة المنورة معقبا:" اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت لنا مكة".
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا : "لازم كل فرد يدخل الوطن قاسم مشترك فى كل طاعة يفعلها لله، صائم وهتفطر ادعى لوطنك بالأمن والأمان، لأنك ستسأل عن هذا يوم القيامة عن هذه الأمة التى تعيش فيها".
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلي  فرق بين النص الشرعى والحكم الفقهى، لافتًا إلى أن كلمة الشرع معناها الكتاب والسنة، وهما لا يحكم بهما، لكن يحكم بالفهم من الآية وهذا هو الحكم الفقهى، وليس تطبيق الآية.



 

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